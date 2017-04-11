﻿ В Витебске возобновили работы по выводу проспекта Строителей в Билево. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске возобновили работы по выводу проспекта Строителей в Билево

12.04.2017 17:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске возобновили работы по продолжению проспекта Строителей — от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича в Билево.


Напомним, тендер на прокладку второй магистрали в Билево объявили в 2013 году. Планировалось, что работы закончат до февраля 2017 года, и это позволит разгрузить движение на Московском проспекте.

Год назад на месте, где должен был строиться проспект, находился огромный затопленный котлован, в котором плавали чайки. Согласно прежнему паспорту объекта, проспект здесь должен был появиться к концу апреля 2017 года. Однако магистрали пока нет, а вот «море» с чайками на месте. Полосы будущей автострады густо заросли мать-и-мачехой.

Но в районе перекрестка проспекта Строителей с улицей Петруся Бровки появилась строительная техника, а в месте пересечения будущего проспекта с железной дорогой устанавливают и бетонируют сваи.




Сейчас называют новый срок сдачи важной магистрали в эксплуатацию — 2019 год, об этом сообщила газета «Витьбичи». Однако на паспорте объекта его нет.

Заказчик работ по продолжению проспекта Строителей — УКС Витебска, генеральный подрядчик — «Витебскоблсельстрой». Сейчас на объекте работают 60 человек, они вывозят грунт из котлована, строят подпорные стены.

Проезжая часть продолжения проспекта Строителей получит полосы по 12,5 метра для движения в двух направлениях, а центральная разделительная полоса будет шириной в 5 метров с техническими тротуарами в 0,58 метра. По обе стороны от проспекта устроят тротуары шириной в 4,5 метра и полосы озеленения шириной 10,17 и 7,17 метра. Должна быть и велодорожка 3-метровой ширины.

По проспекту Строителей в Билево планируют пустить автобусы и троллейбусы. Пересечение автомобильной магистрали с железной дорогой обеспечат за счет постройки путепроводов.


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас называют новый срок сдачи важной магистрали в эксплуатацию - 2019 год. Однако на паспорте объекта его нет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Живущие в Гомеле итальянец с сыном выманили у соотечественника более 44 тысяч евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика