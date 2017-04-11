В Витебске возобновили работы по продолжению проспекта Строителей — от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича в Билево.





Напомним, тендер на прокладку второй магистрали в Билево объявили в 2013 году. Планировалось, что работы закончат до февраля 2017 года, и это позволит разгрузить движение на Московском проспекте.

Год назад на месте, где должен был строиться проспект, находился огромный затопленный котлован, в котором плавали чайки. Согласно прежнему паспорту объекта, проспект здесь должен был появиться к концу апреля 2017 года. Однако магистрали пока нет, а вот «море» с чайками на месте. Полосы будущей автострады густо заросли мать-и-мачехой.

Но в районе перекрестка проспекта Строителей с улицей Петруся Бровки появилась строительная техника, а в месте пересечения будущего проспекта с железной дорогой устанавливают и бетонируют сваи.













Сейчас называют новый срок сдачи важной магистрали в эксплуатацию — 2019 год, об этом сообщила газета «Витьбичи». Однако на паспорте объекта его нет.

Заказчик работ по продолжению проспекта Строителей — УКС Витебска, генеральный подрядчик — «Витебскоблсельстрой». Сейчас на объекте работают 60 человек, они вывозят грунт из котлована, строят подпорные стены.

Проезжая часть продолжения проспекта Строителей получит полосы по 12,5 метра для движения в двух направлениях, а центральная разделительная полоса будет шириной в 5 метров с техническими тротуарами в 0,58 метра. По обе стороны от проспекта устроят тротуары шириной в 4,5 метра и полосы озеленения шириной 10,17 и 7,17 метра. Должна быть и велодорожка 3-метровой ширины.

По проспекту Строителей в Билево планируют пустить автобусы и троллейбусы. Пересечение автомобильной магистрали с железной дорогой обеспечат за счет постройки путепроводов.



