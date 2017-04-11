УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Италии, который долгое время живет в Беларуси. Мужчина обвиняется в завладении мошенническим путем деньгами соотечественника, сообщает ведомство .

По версии следствия, обвиняемый по предварительному сговору с сыном убедил потерпевшего вложить свои сбережения в создание в Гомеле ресторанного бизнеса. Под предлогом оказания помощи итальянец уговорил соотечественника включить в состав участников общества своего сына без внесения им доли уставного фонда и убедил назначить сына директором общества с возможностью передачи ему самому полномочий руководителя.

Потерпевший в несколько этапов перевел около 100 тысяч евро на расчетный счет созданного общества, ожидая от компаньонов выполнения обязательств. Однако обвиняемый и его сын просто присвоили деньги себе.

Гомельские следователи установили, что мошенники присвоили более 44 тысяч евро потерпевшего.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд Центрального района Гомеля.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении сына обвиняемого, который после обращения потерпевшего в правоохранительные органы скрылся в Италии. Решается вопрос о передаче материалов дела в Италию для уголовного преследования на территории иностранного государства.