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В Бресте пожарные спасли кошку, которая несколько дней провела в вентиляционной шахте дома
12.04.2017 18:22 — Новости Общества | Tut.by
12 апреля брестские спасатели достали кошку из вентиляционной шахты десятиэтажного дома по улице Сальникова, сообщил TUT.BY официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.
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О зверушке, попавшей в беду, в горотдел МЧС сообщила жительница дома. Как оказалось, несколько дней назад кошка провалилась в вентканал с тридцатиметровой высоты.
Несмотря на то, что подобными случаями МЧС не занимается, спасатели откликнулись на просьбу жильцов.
Для того, чтобы провести спасательную операцию с минимальными последствиями, пришлось найти проектировщика дома, изучить проектную документацию и привлечь специалистов-строителей, сообщил Сергей Машнов.
Как выяснилось, кошка находилась на уровне первого этажа. В стене квартиры проделали небольшое отверстие и вытащили животное.
Спасенную кошку передали зоозащитникам. Видимых трав на ее теле обнаружено не было.
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Кошка провалилась в вентканал с тридцатиметровой высоты.
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