12 апреля брестские спасатели достали кошку из вентиляционной шахты десятиэтажного дома по улице Сальникова, сообщил TUT.BY официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видео: МЧС Брест

О зверушке, попавшей в беду, в горотдел МЧС сообщила жительница дома. Как оказалось, несколько дней назад кошка провалилась в вентканал с тридцатиметровой высоты.

Несмотря на то, что подобными случаями МЧС не занимается, спасатели откликнулись на просьбу жильцов.

Для того, чтобы провести спасательную операцию с минимальными последствиями, пришлось найти проектировщика дома, изучить проектную документацию и привлечь специалистов-строителей, сообщил Сергей Машнов.





Как выяснилось, кошка находилась на уровне первого этажа. В стене квартиры проделали небольшое отверстие и вытащили животное.

Спасенную кошку передали зоозащитникам. Видимых трав на ее теле обнаружено не было.



