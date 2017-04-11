МИНСК, 12 апр – Sputnik. Тепло в жилые дома в Гродно начали давать в связи с холодной погодой, сообщили Sputnik в среду в РУП "Гродноэнерго".



© Pixabay Дожди и мокрый снег обещают синоптики в ближайшие три дня

Отопление постепенно начали отключать в ряде регионов республики в начале апреля в связи с приходом теплой погоды: сначала подачу тепла прекратили в здания административного назначения, а затем – в жилом фонде.

"В Гродно в связи с существенным похолоданием принято решение о возобновлении отопления в жилом фонде", – сообщили на предприятии.

Как ранее рассказали Sputnik в ГПО "Белэнерго", подобные решения принимают местные исполнительные органы власти.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в Беларуси будет холодно – в пятницу 14 апреля местами снова ожидаются заморозки.