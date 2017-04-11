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Отопление начали снова включать в Гродно из-за холодов
12.04.2017 18:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. Тепло в жилые дома в Гродно начали давать в связи с холодной погодой, сообщили Sputnik в среду в РУП "Гродноэнерго".
Отопление постепенно начали отключать в ряде регионов республики в начале апреля в связи с приходом теплой погоды: сначала подачу тепла прекратили в здания административного назначения, а затем – в жилом фонде.
"В Гродно в связи с существенным похолоданием принято решение о возобновлении отопления в жилом фонде", – сообщили на предприятии.
Как ранее рассказали Sputnik в ГПО "Белэнерго", подобные решения принимают местные исполнительные органы власти.
По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в Беларуси будет холодно – в пятницу 14 апреля местами снова ожидаются заморозки.
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По информации Гидромета, в ближайшие дни в Беларуси будет холодно – местами ночью даже ожидаются заморозки.
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