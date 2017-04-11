Спустя 70 лет в 265-летнем соборе Успения Девы Марии и Святого Станислава в Могилеве вновь зазвучали колокола. Их звон верующие услышали впервые в Вербное воскресенье. Причем колокола эти — электронные, а не литые.

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Вернуть костелу и верующим звон колоколов епископ Александр мечтал с самого начала своего служения в качестве епископского викария Могилева и области. Однако установить литые колокола в храме было невозможно.

Епископ Александр объясняет: костел несколько раз перестраивали. Башни, в которых раньше размещались колокола, были более высокими и находились ближе к центральному входу. Сейчас остались две башенки поменьше, для установки литых колоколов они не подходят. К тому же колебания колоколов могут нанести вред всему зданию.

Поэтому духовенство решило воспользоваться современными технологиями, и в Польше купили электронные костельные колокола на пожертвования верующих. По сути, это большие колонки, подключенные к специально запрограммированному компьютеру. Он настроен на весь литургический год таким образом, что учитывает и подвижные праздники, такие, как Пасха, например. Вмешательство человека для их включения каждый день не нужно.

— Званы не толькі даюць знак аб нашай прысутнацсці, але з’яўляюцца і неад’емным атрыбутам літургічнага і духоўнага жыцця вернікаў каталіцкай канфесіі, — отметил епископ Александр и добавил, что теперь свой «голос» есть не только у храма Трех Святителей и Свято-Никольского монастыря, но и у собора Успения Девы Марии и Святого Станислава.





По традиции колокола храма должны созывать верующих к молитве. Костел теперь также предупреждает о начале службы за полчаса до нее. Это происходит трижды в день по будням. В воскресенье колокола будут звонить в 10.30, 12.30, 16.30 и 18.00, приглашая на молитву.

Духовенство решило, что звонить за полчаса до утренней молитвы колокола не будут, так как собор окружен жилыми домами.

— Улічваючы, што тут жывуць, напэўна, і людзі старэйшыя, і маладыя сем'і з дзецьмі, мы вырашылі з павагі да жыхароў не званіць ніколі на ранішнюю святую імшу, нават у нядзелю. Хтосьці, можа, вяртаецца з другой змены і кладзецца адпачываць. Гэта не іх віна, і не наша, што калісьці вырашылі такім спосабам закрыць катэдральную святыню з усіх бакоў. Але мы шануем жыхароў нашага раёна, таму адносімся да іх спакою з павагай, — подчеркнул епископ Александр.

Однако на Пасху колокола начнут звонить рано. Епископ Александр просит отнестись к этому с пониманием, так как Пасха — самый большой праздник для верующих.

По словам священнослужителя, электронные колокола есть во многих костелах Беларуси. Например, в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии. Разницы в звучании литых и электронных колоколов, в сущности, нет. В этом убедились и верующие в Вербное воскресенье.

— Людзі нават плакалі, асабліва слёзы з’яўляліся на вачах у старэйшага пакалення, — вспоминает епископ Александр. — Адна жанчына сказала: «Я апошні раз чула званы 70 гадоў таму, як была маленькай дзяўчынкай. Тады святыню зачынялі, і яны гучалі апошні раз». Для людзей гэта вялікая радасць. Думаю, і для горада гэта пэўны момант прыгажосці. Я сам назіраў рэакцыю людзей на гучанне званоў - яна вельмі пазітыўная. Ніхто з навакольных жыхароў не падышоў паскардзіцца на гук званоў. І яшчэ больш мне спадабалася, што я убачыў: калі званы загучалі ўпершыню, навакольныя жыхары, а тут жывуць і тыя, хто належыць да праваслаўнай царквы, адчынілі вокны і ўчынілі знак святога крыжа. Мабыць, для іх гук званоў - гэта яшчэ і прызыў падумаць пра Бога.

Епископ Александр говорит, что четыре колонки направлены на 4 стороны. Звук электронных колоколов костела слышат и на улице Ленинской, и на улице Первомайской, если машин на ней не так много.