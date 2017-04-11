В конце прошлого года 29-летний пакистанец Салман Кадир приехал в Брест, чтобы выучить русский. По-русски так и не заговорил, но нашел «любовь всей своей жизни» — минчанку Светлану. Молодые люди расписались в марте, а уже в апреле мужу в паспорт поставили штамп о депортации. До 25 апреля Салману нужно покинуть Беларусь, возвращаться нельзя шесть месяцев. «Как можно разлучать семью? Куда я поеду, если все время буду думать о том, как там моя жена», — возмущается пакистанец.





С Салманом и Светланой мы встречаемся на съемной квартире в спальном микрорайоне Бреста.

— Здравствуйте, — на ломаном русском говорит парень и ищет глазами супругу. На приветствие пакистанца я отвечаю по-английски и он облегченно улыбается. Света тоже рада, что наконец-то ее муж сможет с кем-то поговорить без помощи переводчика — редкое удовольствие в Беларуси.

Мы проходим на скромно обставленную кухню с едва уловимым сладковатым запахом карри.

— Салман очень вкусно готовит. Я просто влюбилась в индийскую кухню, — улыбается Света.

— Пакистанская кухня примерно такая же, как и индийская. Есть одно блюдо, где для соуса смешиваются йогурт и сливки. Я подумал, а что если вместо сливок или йогурта добавить белорусскую сметану. Получилось отлично. Свете понравилось. Она даже сказала, что нам нужно открыть ресторан, — смеется Салман.

Пакистанец в языковой изоляции изголодался по общению и его прорывает. На английском с легким акцентом Раджеша Кутраппали из «Теории большого взрыва» он делится своими впечатлениями от почти полугодичного пребывания в Беларуси.

«2375 долларов за обучение и проживание»

Салман родился и вырос в городе Карачи, в благополучной семье. Недостатка в финансах, рассказывает, у молодого человека нет. Папа — преуспевающий архитектор, дядя занимается разработкой программного обеспечения в Великобритании. В общей сложности у Салмана более 6 лет работы за границей. В прошлом, как он утверждает, работал в Лондоне и Дубае. В Беларусь пакистанец приехал выучить русский. Язык нужен, чтобы искать партнеров для семейного бизнеса в русскоязычных странах. Варианты в российских вузах его не устроили. В интернете Салман нашел сайт Брестского государственного технического университета и начал собирать документы.



Фото: из личного архива героев

— Мне выслали приглашение для получения белорусской визы, и я поехал в посольство. На интервью мне задали вопрос о том, с какими странами граничит Беларусь. Я хорошо учился в школе, поэтому смог ответить правильно. В результате мне дали белорусскую визу, но только на 9 дней, — рассказал Салман.

Вместе с Салманом на курсы русского в Беларусь полетели его младший брат и друг. Кадиры направлялись в БрГТУ, а их товарищ — в университет Могилева.

Прямого рейса из Карачи в Минск не было. Поэтому пакистанцам пришлось лететь с пересадкой в Стамбуле.

— Первое, что меня шокировало, — расположение аэропорта в Минске. Он находился далеко от города. На границе меня спрашивали, куда я приехал и зачем. Потом меня и брата попросили показать наличные деньги. У меня наличными было при себе 4 тысячи долларов, у брата — где-то около трех тысяч. Мы показали деньги, и нас пропустили, — рассказал собеседник.

Из аэропорта до вокзала пакистанцы добирались на маршрутке. В железнодорожных кассах Салмана ждало новое испытание:

— Никто не говорил по-английски. Кассир по телефону позвонила кому-то, кто кое-как говорил по-английски. Я ей в трубку говорил, что мне надо, а затем передавал телефон кассиру и она переводила. На все ушло минут двадцать. Мне дали билет, в котором все было написано по-русски. Я сел в поезд и не знал приеду в Брест или в какой-то другой город.

На брестском вокзале Салмана с братом никто не встречал. Иностранцам пришлось чуть ли не на пальцах объяснять таксисту, что им нужно доехать до БрГТУ.



Фото: из личного архива героев

— В университете мне дали куратора, который разговаривал по-английски. Все вопросы можно было решать через него. Меня поселили в общежитии. На проходной всегда записывали время, когда и ухожу и прихожу, опекали, — поделился своими впечатлениями от проживания в белорусском студенческом общежитии пакистанец.

Салман с братом рассчитывали провести в Бресте полгода. Как указано на сайте БрГТУ, полугодичные курсы русского языка в группах по 5−10 человек стоят 1000 долларов.

— Мы с братом отдали в общем 2375 долларов за обучение и проживание, — рассказал собеседник.

14 декабря Салман получил разрешение на временное проживание в Беларуси как студент БрГТУ.

«Мы поженились за два дня до моего дня рождения»

Уровень преподавания русского языка Салмана не устраивал.

— Занятия начинались во второй половине дня. Была зима. Мы шли на учебу в сумерках, а возвращались в темноте. Солнца почти не видели. Учительнице было, наверное, 19 лет. Мой племянник в Пакистане старше нее. Мне казалось, что со мной занимается ребенок, — объяснил Салман.

Света в то время жила в Минске и работала бухгалтером. С Салманом они познакомились через общих друзей в социальных сетях. Первое время просто переписывались на отвлеченные темы, а 31 декабря решили встретиться. Салман в Минск приехать не мог — все еще не получалось купить на вокзале билет на поезд. Поэтому Света решила приехать в Брест и увезти на несколько дней к себе.



Фото: из личного архива героев

— Мы впервые встретились с ним на остановке возле университета. Нас, наверное, бог свел. Я не собиралась замуж выходить. В этом году так точно. Но все как-то так закрутилось… — вспомнила Света.

В Минске молодые люди встретили Новый год, погуляли по городу и узнали друг друга получше.

После короткого пребывания в столице Салман вернулся в Брест и продолжил обучение. Он попросил своего куратора перевести его в другой класс по изучению русского. Новый преподаватель его устроил.

Света и Салман продолжали общаться и вместе планировали свое будущее. У пакистанца есть идея проекта по дистанционному обучению различным специальностям — хочет сделать свою версию популярного платного англоязычного сайта Lynda.com. Каникулы Салман провел со Светой в Минске — принял участие в конкурсе социальных проектов Social Weekend, искал партнеров для реализации своей идеи. 12 марта молодые люди расписались в брестском загсе.

— Мы поженились за два дня до моего дня рождения. Близкие новости восприняли положительно. Правда, спрашивали об одном и том же: собираюсь ли я принять ислам, планирую ли уехать в Пакистан, и сколько он может иметь жен, — смеется Света.



Фото: из личного архива героев

Без регистрации — депортация

Салман решил прекратить занятия русским языком и посвятить все свое время жене и проекту. 15 марта его отчислили из университета по его собственному желанию. В связи с этим 17 марта в отделение по гражданству и миграции администрации Московского района Бреста поступило ходатайство от БрГТУ об аннулировании разрешения на временное проживание.

Проблемы у молодой семьи начались, когда они попытались оформить для Салмана новое разрешение.

— В ОГиМ Московского района Бреста изучили наши документы, — рассказала Светлана, — Все было в порядке. Нам сказали, что из-за того, что мы заключили брак, можем подавать документы для временного проживания Салмана в Беларуси как минимум в течение года. Салмана выселили из общежития, мы подыскали ему съемную квартиру в Бресте, заключили договор найма жилого помещения. 21 марта мы приехали в ОГиМ, заплатили пошлину, подали документы. Однако, когда заявление уже почти было готово, нам сказали, что наша съемная квартира на улице Адамковской относится к Ленинскому району Бреста, и нас не смогут зарегистрировать.

Света с Салманом забрали документы и поехали в отделение по гражданству и миграции администрации Ленинского района Бреста.

— Документы у нас и там не приняли потому, что мы госпошлину оплатили на Московский район, а надо на Ленинский. Я стояла и просто плакала под кабинетом. В результате рабочий день закончился, и мы ушли домой. Утром снова опять поехали к ним. Но у нас опять отказались принять документы — на этот раз отсутствовало разъяснение университета о том, на каком основании у него закончилось с ними соглашение (о том, что Салмана отчислили по собственному желанию — Прим. TUT.BY). Этот документ мы ранее приносили сотруднику Московского ОГиМ, и он был у него в кабинете. Но этот сотрудник уехал по работе в Минск, и никто к этой бумаге доступа не имел.

Светлана попробовала решить вопрос через отделение по гражданству и миграции в Минске, где она живет, и в Кобрине, где она прописана. Однако и там не смогли помочь. 7 апреля Салмана вызвали в милицию, где выписали постановление о наложении административного взыскания.

Как указано в документе, пакистанец не зарегистрировался по месту фактического пребывания, чем нарушил Закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

В своих пояснениях Салман указал, что не смог зарегистрироваться, так как 21 марта он приехал в ОГиМ Ленинского района под конец рабочего дня, не успел оплатить госпошлину и получить ходатайство из университета. Отсутствие той самой бумаги из вуза не позволило ему зарегистрироваться и 22 марта.

В результате Салмана решили депортировать. При этом ему разрешили покинуть пределы страны добровольно до 25 апреля. В пакистанском паспорте парня появился соответствующий штамп с пометкой, что ему на шесть месяцев запрещен въезд в Беларусь.





«Надо изучить ситуацию»

Когда TUT.BY пообщался с представителями университета, в котором пакистанец учил русский, и с руководством управления по гражданству и миграции, история Салмана и Светланы показалась не такой однозначной.

В БрГТУ, где учился Салман TUT.BY сообщили, что у студента была проблемы с посещаемостью.

— Он у нас был слушателем краткосрочных курсов русского языка. Посещаемость у него была низкая. По этому поводу он писал много объяснительных, — пояснили в секторе по работе с иностранными студентами БрГТУ.

Как пояснили в университете, иностранцы, которые хотят получить образование в белорусском вузе, отправляют в учебное заведение запрос.

— На основании запроса и документов, которые он предоставил, вуз вправе оформить приглашение. После этого будущий студент отправляется в посольство Беларуси. На основании предоставленных документов консул рассматривает возможность оформления визы. По прибытии, на основании визы и приглашения, на территории Беларуси оформляется временное пребывание. Затем идет процедура зачисления. (…) Иностранец получает статус слушателя и имеет право оформить временное проживание на период обучения. Этот период указан в приказе, договоре, который подписывает иностранный гражданин. На основании этих сроков ему оформляется временное проживание. Если же иностранный гражданин теряет основание, по которому было оформленно временное проживание, законодательством предприсано аннулирование этого разрешения, — объяснили процедуру в БрГТУ.

Начальник Управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома Александр Томашев посоветовал Салману и Светлане прийти к нему на прием. Встреча должна была состояться во вторник, 11 апреля, но молодые люди на нее не явились. Как пояснил Салман, Светлане из-за стресса стало плохо, и ей пришлось обратиться за медицинской помощью к врачу.

— Если бы они пришли ко мне, мы бы поговорили, я бы изучил документы, объяснил бы, что необходимо дальше сделать. (…) Надо изучить ситуацию, поговорить с преподавателями в университете, выяснить, учился ли он вообще у нас или приехал с другой целью. Я с ребятами (студентами, которые учатся в университетах Бреста — Прим. TUT.BY) из Пакистана разговаривал, спрашивал: «Как учеба?». Сказали, что нравится. Сейчас футбольный матч проводили с ними. Кто приехал учиться, тот учится. (…) Если поставили штап о депортации, можно написать жалобу в вышестоящую организацию — управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома. Мы изучим ситуацию и имеющиеся документы. Будем проверять. Важную роль здесь играет то, что человек в стране делал, зачем приехал и чем будет дальше заниматься, — объяснил Александр Томашев.

Подробности данной ситуации в милиции пока не разглашают. В пресс-службе УВД Брестского облисполкома пояснили, что на данный момент в департаменте по гражданству и миграции находится обращение, которое направили супруги.

Настороженность органов по гражданству и миграции объяснима. Свадьбу молодые люди сыграли после двух месяцев знакомства, а информация о достатке семьи Салмана известна лишь с его слов. Кроме того иностранные студенты из ряда стран нередко использовали Беларусь как транзитный пункт для последующей нелегальной миграции в страны Евросоюза. При этом в Беларусь они приезжали под предлогом получения высшего или дополнительного образования, оплачивали подготовительные курсы, а затем искали каналы незаконного пересечения границы.

Так, например, в 2016 году белорусские вузы впервые пригласили на учебу студентов из Бангладеш, но в ноябре-декабре те перестали появляться на занятиях . В Белорусском государственном экономическом университете из 48 иностранцев пропали 24, а в Витебском государственном технологическом университете — 6 из 19. Позже часть из них задержали на границе во время попытки незаконно пробраться в ЕС, другие оказались во Франции, некоторых задержали пограничники Латвии.

Сейчас молодые люди ждут результатов по своему обращению. О том, что будет, если и это не поможет, они пока не задумываются.

— Я честно не знаю, что делать дальше. Как я могу уехать от своей жены? Несмотря ни на что, мне хочется остаться здесь, с женой и заниматься своим проектом. Но как все сложится, пока не знаю, — вздыхает Салман.