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ОДКБ: вместе - сильнее

12.04.2017 18:10 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В 2009 году страны ОДКБ создали Коллективные силы оперативного реагирования. В них вошли армейские подразделения государств-участников договора – несколько десятков тысяч человек, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Драгнев.

Главная угроза современного мира - именно терроризм. Борются вшестером Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

«25 лет назад не думали, что вообще появится такая угроза и будет в таких масштабах. Поэтому наша организация должна адаптироваться, развиваться, мы за развитие организации. Армения находится приблизительно в 400 километрах от зоны действий ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ – «МИР 24»). Это означает, что события, которые происходят на Ближнем Востоке, имеют непосредственное отношение к нашей безопасности», - рассказал президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «МИР».

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