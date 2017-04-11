﻿ "Обеды в среду" в ресторане-бистро "У сяброў": низкие цены и внушительный ассортимент. 21.by
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"Обеды в среду" в ресторане-бистро "У сяброў": низкие цены и внушительный ассортимент

12.04.2017 19:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Низкие цены и внушительный ассортимент — вот что обнаружил TUT.BY в ресторане-бистро «У сяброў» на улице Островского, 1 В. Что же касается кухни, то здесь не все однозначно.


Каждую неделю мы рассказываем читателям о том, где в Могилеве можно пообедать быстро, вкусно и недорого. Оцениваются 3 параметра: качество еды, скорость обслуживания и возможность уложиться в бюджет — 6 рублей.

Огромную вывеску хорошо видно с дороги — не заметить заведение сложно. На входе — старые снимки Могилева на стенах. Проходим далее и поднимаемся на второй этаж, где находим просторный зал и раздаточный стол. В обеденное время занято всего пару столов, везде чисто и опрятно.


На раздаточной стойке — несколько видов салата. На первое — молочный суп, борщ и картофельный суп с птицей. На горячее предлагают пару видов котлет и мяса, на гарнир — гречка, картофель в сыре, макароны с овощами, плов и капуста. Много выпечки и напитков на выбор.


Берем апельсиновый сок, салат из моркови с майонезом и орехами, картофельный суп с птицей, макароны с овощами и куриное филе с запеченным помидором и сыром. За эту гору еды отдаем всего 4,65 рубля. Уложиться в 3 рубля за обед тут тоже можно — взять, например, молочный суп за 40 копеек, гречневую кашу и обычный компот.


Апельсиновый сок с мякотью прохладный и вкусный.


В салате не хватило майонеза, так что блюдо показалось порцией сырой моркови, посыпанной орехами. К качеству продуктов претензий нет, но заправки хотелось бы больше.


В супе все было хорошо, кроме того, что он был практически пустым — хотелось бы больше картофеля, фасоли, моркови и отварной курицы. Вердикт: вкусно, но мало.


А вот горячее блюдо стало настоящим праздником: макароны с овощами оказались невероятно вкусными, а куриное филе с томатом и сыром просто таяло во рту. Правда, из овощей в макаронах были лишь тертая жареная морковь и зеленый горошек, но блюдо оказалось действительно очень вкусным. Оценка — 10 из 10.


Итог: 10-ти минутный обед в отдалении от центра всего за 4,65 рубля.

Бонус: несмотря на приставку «бистро», стиль у ресторана «У сяброў» есть. Темно-коричневые и бежевые цвета мебели смотрятся здорово, просторное помещение и большое количество столов позволяют провести обед в уединении. Широкий экран с проектором транслирует музыкальные каналы, на стенах черно-белые фотографии старинного Могилева. Хорошее место для быстрого и полноценного обеда за приемлемую сумму. Раздельный санузел находится на первом этаже, сантехника рабочая, все необходимое в наличии.

 
Теги: Могилев
 
 
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Кухня заведения нас не очень устроила, а вот цены и скорость обслуживания впечатлили.

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