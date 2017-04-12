На полигоне Брестский набирает обороты совместное белорусско-российское тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой.





БТР трясся на ухабистой дороге. Внутри него было темно. Только тонкие лучи света просачивались сквозь триплексы. Я ехал с десантниками к месту назначения.

Мы еще не знали о том, что впереди нас ждет засада и забег на несколько километров в полной амуниции…

«Боже, какой же здесь сильный ветер» — вот первая пришедшая в голову мысль, когда я оказался на полигоне Брестский. Под ногами был сплошной песок, который при порывах ветра поднимался, засыпая глаза. А впереди — бескрайнее поле… Среди этих пейзажей остановилась рота десантников на БТР‑80 и грузовых автомобилях. Колонна и в такую погоду кипела жизнью — гвардейцы готовились к многокилометровому маршу.

Я же в поиске интересных кадров и впечатлений напросился в отделение гвардии сержанта Дмитрия Карачуна. И, погрузившись в БТР, наконец оказался под стальной защитой от непогоды.





Внутри машины оказалось невероятно уютно и тепло. В углу ютились скромные солдатские пожитки. Сидевшие рядом бойцы проверяли амуницию и оружие перед выдвижением. За этим занятием время пролетело незаметно.

Вскоре была подана команда, и десятки машин сорвались с места. Я вместе с ребятами оказался в головном дозоре. На десантниках лежала особая задача — обнаружить засаду, если таковая будет, и по возможности ее уничтожить.

Бронированная машина удивительно мягко преодолевала все неровности рельефа — это попросту удивляло.

— Да не держитесь вы за поручни, наш БТР — машина повышенной комфортности, — полушутя говорили мне десантники.

Но столь расслабленная атмосфера вмиг улетучилась, как только колонна попала на сложный участок местности.





Экипаж и десант внимательно всматриваются в приборы наблюдения, крепко сжимая в руках оружие. Вдруг звучит команда: «К машине!». Открывается люк — и через несколько секунд гвардейцы рассыпаются тонкой цепью, обгоняя броню. Командир десантно-штурмового взвода гвардии лейтенант Илья Карпинчик напоследок инструктирует своего заместителя:

— Дима, сейчас просмотрите эти участки, особенно там, где густые деревья. Не нравится мне это место…

Через несколько секунд фигуры солдат сливаются с окружающим пейзажем. Прочесывают поле и лес, который преграждает путь.

Я решил от бойцов не отставать. Идя вместе с уже знакомым отделением, вижу, как парни в экипировке, которая весит более тридцати килограммов, ловко передвигаются от кочки к кочке, прикрывая друг друга. Причем это все делается не размеренным шагом, а бегом.

— Вперед, гвардейцы! — весело подбадривает друзей гвардии сержант Дмитрий Карачун.

Вдруг где-то в тылу колонны раздается взрыв и звучат автоматные очереди. Не прошло и секунды, как в ответ прилетает от десантников вал огня, причем не только из стрелкового оружия, но и из вооружения БТР. Нападавшим приходится срочно ретироваться, а колонна, ускоряясь, покидает место засады, не потеряв ни одной машины.

Мы с Димой и его отделением в тот момент неслись на максимальной скорости в тыл, чтобы прикрыть товарищей. Успели. Все обошлось.





На броне догоняем колонну и возвращаемся в головной дозор. Ребята снова идут первыми. Они оцепили колонну со всех сторон на несколько сотен метров. Теперь подобраться к ней на расстояние эффективного выстрела из стрелкового оружия — практически невыполнимая задача.

Поспевать за гвардейцами сложно, хоть и нагружено на них немало. А солнышко припекает. На Брестчину пришла настоящая весна. И бегать в такую погоду в кевларовой каске и массивном бронежилете — то еще удовольствие!..

— Все нормально. Мы уже привыкли к тяготам, — не унывает Дмитрий Карачун. — Да и какие это тяготы? Солнышко светит, тепло… Главное — ребят не подвести и нападения не допустить. Мы справимся, вот увидите.

Впереди у нас — узкий мост через речку. Опасный участок для колонны. Гвардейцы разворачиваются в боевой порядок, и броня занимает оборону. Остальные машины перебираются на другой берег. Еще несколько сот метров, и все — место назначения достигнуто.

Дима вместе с товарищами получил пару долгожданных минут для отдыха. Признаюсь, и для меня они оказались совсем не лишними.

…Солнце клонилось к закату, освещая красными лучами зеленеющие уже поля. Прекрасная картина — а дополняли ее грозные очертания военной техники. Десантники готовятся к ночной стрельбе, после этого учение будет только набирать обороты. А пока Дима Карачун вместе с сослуживцами наслаждается редкими мгновениями покоя. Скоро им предстоит снова показать на деле, в учебных боях, что такое брестская гвардия.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора