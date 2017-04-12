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12.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Республиканский субботник в Беларуси в 2017 году пройдет 22 апреля. Эта дата определена постановлением Совета Министров от 11 апреля 2017 года № 270.
Денежные средства, заработанные в день республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком. Облисполкомы и Минский горисполком перечисляют 50 % поступивших денежных средств Министерству финансов. Остальные 50 % денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома и направляются на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы государственных учреждений дополнительного образования детей и молодежи, обеспечивающих развитие технического творчества детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.
Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 22 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.
БЕЛТА
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Республиканский субботник в Беларуси в 2017 году пройдет 22 апреля. Эта дата определена постановлением...
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