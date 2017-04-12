На днях на базе 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады состоялась вторая планирующая конференция по подготовке к совместному белорусско-российско-сербскому тактическому учению «Славянское братство — 2017», которое пройдет в нашей стране в июне этого года.

В конференции приняли участие офицеры командования сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, командования воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, командования специальной бригады армии Сербии.





В ходе работы представители стран — участниц предстоящих военных маневров обсудили и утвердили замысел и цели этого международного учения.

Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко отметил:

— Я рад, что учение пройдет на брестской земле. Этот город буквально пропитан военной историей. Несмотря на то что в зале находятся представители разных национальностей, мы все понимаем друг друга с полуслова. Мы — славяне. Надеюсь, что совместное учение позволит нам сделать очередной шаг навстречу дружбе и взаимопониманию.

Главной целью совместного учения станет ведение специальных действий воинскими контингентами вооруженных сил трех стран в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом. Подобные учения позволяют отработать систему совместного управления войсками, ознакомиться с методикой подготовки подразделений стран — участниц маневров.





В соответствии с программой визита российская и сербская военные делегации ознакомились с достопримечательностями Брестской области.

Первое учение «Славянское братство», напомним, состоялось в 2015 году на полигоне Раевский под Новороссийском (Российская Федерация). В минувшем году учение принимала под Белградом сербская сторона.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора