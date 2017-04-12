Недавно на полигоне 51‑й гвардейской артиллерийской бригады состоялись соревнования среди военнослужащих минометной батареи 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Они боролись за звание лучшего минометного расчета и право представить родную воинскую часть в соперничестве мастеров артиллерийского огня Северо-Западного оперативного командования.





С раннего утра минометчики прибыли в район проведения соревнований. Водители выстроили в колонну автомобили с установленными на них минометами. И после инструктажа по мерам безопасности и жеребьевки первый расчет выдвинулся на место старта.

Право открыть состязания выпало солдатской дружине под руководством командира миномета рядового Виктора Шауро. Долго ждать не пришлось: вскоре главный судья соревнований начальник отдела подготовки войск управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сергей Русецкий разрешил расчету выдвинуться по заданному маршруту. В радиоэфире раздалась долгожданная команда: «По маршруту состязания… вперед!». Секундомер начал отсчет контрольного времени…





Рядовой Шауро молниеносно вскочил в кабину, занял пассажирское место. За эти секунды водитель рядовой Павел Ермакович уже успел завести двигатель машины и, «ударив» по рычагу механической коробки переключения передач, сорвал грузовик с места. Набирая скорость и перемалывая колесами испаханную боевой техникой полигонную землю, тот на всех парах помчал по маршруту.





* * *

Прибыв в район первого ратного испытания, номера расчета рядовые Кирилл Краснов и Сергей Лешков быстро выгрузили из автомобиля 120‑мм миномет 2Б11 и привели его в боевое положение. Наводчик ефрейтор Алексей Маскальков навел миномет на указанную цель. И рядовой Виктор Шауро доложил о готовности вести огонь…

Прошло еще немного времени, и первая мина с грохотом взмыла в небо. Через томительные двадцать секунд послышался звук разрыва.

— Есть попадание! — воскликнул командир миномета.

Один за другим минометчики отправили точно в цель еще две мины.

— По условиям состязаний боевым расчетам необходимо выполнить огневую задачу полупрямой наводкой по заданной цели. В распоряжении у военнослужащих — три мины, которыми они должны попасть в круг радиусом пятнадцать метров на расстоянии от 1.000 до 1.500 метров, — пояснил полковник Сергей Русецкий.

Успешно выполнив огневую задачу, военнослужащие расчета слаженными и отработанными действиями привели миномет в походное положение, разместили его в грузовике…

* * *

Автомобиль примчался к очередному огневому рубежу. На этот раз двум военнослужащим из состава боевого расчета предстояло выполнить стрельбу из штатного стрелкового оружия. Ефрейтору Алексею Маскалькову — из автомата АК‑74, рядовому Павлу Ермаковичу — из ручного гранатомета РПГ‑7.

Получив боеприпасы и зарядив оружие, военнослужащие по команде открыли огонь по мишеням…

Первые выстрелы ефрейтора Маскалькова были не совсем точными: сказалось волнение. А секундомер продолжал неумолимо отсчитывать ценные секунды не в пользу соревнующихся… Однако солдат-минометчик сумел собраться, проявить выдержку и силу характера — остальные мишени ему удалось поразить.

Ну а у его товарища рядового Ермаковича стрельба из РПГ‑7 сложилась просто великолепно. Павел в тот день добился максимально возможного результата — отстрелялся на отлично.

В завершение «гонки экипажей», виртуозно маневрируя по неровной и извилистой дороге полигона, рядовой Павел Ермакович уверенно доставил расчет на финиш.

…Так минометчики один за другим справились со всеми испытаниями, продемонстрировав на полигоне высокий профессионализм. По итогам этих состязаний лучшие из них представят свою воинскую часть на соревнованиях на звание лучшего минометного расчета Северо-Западного оперативного командования. И если добьются успеха и там, будут отстаивать честь СЗОК на состязаниях в масштабах Вооруженных Сил.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора