Один из лучших офицеров 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск ПВО — командир радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона капитан Евгений Кисель. Этот опытный специалист входит в состав дежурного боевого расчета, имеет на своем счету немало заслуг, да и поощрений от вышестоящего командования. А недавно за высокие ратные достижения при выполнении задач по обеспечению боевого дежурства офицер был награжден нагрудным знаком «За боевое дежурство по противовоздушной обороне» III степени.





Евгений родился в 1988 году в областном центре Принеманья, окончил среднюю школу № 1 в Щучине Гродненской области. С детства парню нравились книги и фильмы о военнослужащих, военная форма одежды. Он всегда с интересом смотрел на офицеров и солдат, которых в ту пору было немало в гарнизоне, провожал взглядом взлетающие с военного аэродрома самолеты.

И когда пришла пора выбирать будущую профессию, Евгений без долгих раздумий решил связать свою судьбу с Вооруженными Силами.

— А с выбором специальности помог тогда военный комиссар района, — пояснил офицер.

Родители, которые всегда уважительно относились к людям в погонах, поддержали решение сына. В 2011 году Евгений окончил факультет противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь. Был направлен для прохождения службы в Гродненский гарнизон, в 1‑й зенитный ракетный полк.

За делами и заботами, насыщенными выполнением обязанностей военной службы, к которым Евгений Викторович всегда относился добросовестно, с надлежащим старанием и усердием, быстро пролетели годы. Ступеньками успешного карьерного роста офицера были должности начальника расчета, начальника отделения и наконец — командира батареи. Нынешняя должность капитана Евгения Киселя — весьма ответственная, ведь подчиненное ему подразделение обеспечивает работу командного пункта дивизиона.

Надежным тылом военнослужащему стала семья. Вместе с женой Ириной Евгений воспитывает дочь Мирославу, которой недавно исполнилось полгода. Успешной службе помогает и хобби: офицер увлекается радиотехникой, часто проводит свободное время, что-то увлеченно мастеря или ремонтируя.

Сейчас капитан Евгений Кисель усердно готовит материальную часть и подчиненный личный состав к полевому выходу, который стартует уже в этом месяце. А вскоре офицеру предстоит отправиться на российский полигон Ашулук для участия в тактическом учении с боевой стрельбой. В 2014 году, будучи начальником отделения, он уже участвовал в подобном ответственном мероприятии боевой подготовки на полигоне Телемба.

— Профессия военнослужащего мне нравится, это мое призвание, — считает капитан Евгений Кисель. — Горжусь, что прохожу службу в войсках противовоздушной обороны, в дружном воинском коллективе 1‑го зенитного ракетного полка.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора