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Артиллерийское дело – наука точная

12.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Во время полевого выхода 841‑й гвардейской группы артиллерии 11 омбр был проведен конкурс среди военнослужащих, цель которого — определение лучшего специалиста в четырех номинациях.

Дух соревновательности среди военнослужащих и подразделений как нельзя лучше способствует повышению качества боевой подготовки, росту профессионального мастерства. Особый интерес вызывает соревнование между специалистами, в котором участвуют артиллерийские разведчики, топогеодезисты, радиотелефонисты и вычислители. Точность стрельбы батарей, оперативность управления огнем во многом зависят от их четких и грамотных действий.

По традиции, установленной в воинской части, на первой неделе полевого выхода между собой соревнуются специалисты из числа военнослужащих срочной службы, на второй — проходит состязание между расчетами, а на третьей — соперничают артиллерийские взводы.

Победителем конкурса на лучшего специалиста воинской части среди разведчиков был признан командир отделения гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 гвардии младший сержант Александр Кучма. Родом он из Жабинки, в армии прослужил 10 месяцев. До призыва парень окончил колледж, где получил специальность электромеханика связи, трудился на Белорусской железной дороге.


Гвардии младший сержант Александр Кучма

 
 
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