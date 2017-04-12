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Минское суворовское военное училище начинает прием документов
12.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
2 мая 2017 года начнет работу приемная комиссия в учреждении образования «Минское суворовское военное училище». Кандидаты или их законные представители с 2 мая по 1 июня включительно могут подать документы в приемную комиссию.
Приемная комиссия в сроки приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления, установленные порядком приема, работает с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00.
Для поступления в Минское суворовское военное училище в приемную комиссию представляются:
заявление кандидата или его законного представителя на имя руководителя училища с указанием учебных предметов, по которым кандидаты сдают вступительные испытания;
паспорт гражданина Республики Беларусь;
личная карточка учащегося;
характеристика с места учебы кандидата;
медицинские документы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Министерством обороны совместно с Министерством здравоохранения;
четыре фотографии размером
3 x 4 см (без головного убора);
справка о месте жительства и составе семьи кандидата;
документы, подтверждающие право кандидата на льготы при приеме в суворовское училище.
Телефон приемной комиссии (8 017) 394-04-78.
Более подробную информацию о поступлении в Минское суворовское военное училище можно получить на официальном интернет-портале Министерства обороны Республики Беларусь http://www.mil.by/ru/education/msvu/admission/.
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2 мая 2017 года начнет работу приемная комиссия в учреждении образования «Минское суворовское военное...
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