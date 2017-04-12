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Минское суворовское военное училище начинает прием документов

12.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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2 мая 2017 года начнет работу приемная комиссия в учреждении образования «Минское суворовское военное училище». Кандидаты или их законные представители с 2 мая по 1 июня включительно могут подать документы в приемную комиссию.

Приемная комиссия в сроки приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления, установленные порядком приема, работает с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00.

Для поступления в Минское суворовское военное училище в приемную комиссию представляются:

заявление кандидата или его законного представителя на имя руководителя училища с указанием учебных предметов, по которым кандидаты сдают вступительные испытания;

паспорт гражданина Республики Беларусь;

личная карточка учащегося;

характеристика с места учебы кандидата;

медицинские документы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Министерством обороны совместно с Министерством здравоохранения;

четыре фотографии размером

3 x 4 см (без головного убора);

справка о месте жительства и составе семьи кандидата;

документы, подтверждающие право кандидата на льготы при приеме в суворовское училище.

Телефон приемной комиссии (8 017) 394-04-78.

Более подробную информацию о поступлении в Минское суворовское военное училище можно получить на официальном интернет-портале Министерства обороны Республики Беларусь http://www.mil.by/ru/education/msvu/admission/.

 
 
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