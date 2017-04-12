Участие в комплексном занятии в рамках ЗОК по управлению огневым поражением стало для личного состава реактивного артиллерийского дивизиона 111‑й гвардейской артиллерийской бригады главным мероприятием учебного полугодия.





Примечательно, что основу расчетов боевых машин РСЗО «Ураган» на ратном экзамене составили граждане, проходящие службу в резерве. Успешно выполнив все учебно-боевые задачи, резервисты на последнем для них сборе подтвердили, что успели за относительно короткий срок освоить армейскую специальность. И о том, как прошла их служба, никто не расскажет лучше них…

Сержант резерва Алексей Савкин:





— Желание изучать «науку побеждать» у меня было еще со школьных лет, ведь учился я в военно-патриотическом классе. Всегда с удовольствием занимался строевой подготовкой, изучал оружие, нравилась дисциплина, без которой в армии никуда. Поэтому когда я прибыл на свой первый сбор резервистов, особых трудностей не возникало. Не было проблем и в дальнейшем — четырех сборов вполне хватило для того, чтобы овладеть армейской специальностью.

Самым интересным отрезком моей службы считаю время, проведенное на полигоне. Те знания, которые мы получили за партами, необходимо было применить на практике, выполняя задачи на боевой технике. Полигонные недели выдались напряженными, каждый день был наполнен практическими занятиями и тренировками. Было тяжело, но очень интересно.

Первых пусков ждал с нетерпением: хотелось проверить себя в деле, увидеть вживую мощь реактивной системы залпового огня, которую нам доверили. И это оказалось даже круче, чем я мог себе представить! В момент, когда снаряды вылетают из пакета направляющих, понимаешь: ради этих коротких мгновений стоило пройти службу в резерве.

Сержант резерва Станислав Кабанкин:





— Служба подходит к концу, и я могу смело сказать: время это прошло и интересно, и полезно. Впечатлений много, будет что рассказать друзьям и коллегам. Но куда более важно, что из армии я возвращаюсь с багажом знаний и опыта, которые помогут мне при необходимости встать на защиту Родины. Впрочем, я искренне надеюсь, что они пригодятся мне только на сборах…

На полигоне мы занимались боевой учебой бок о бок с коллегами из других подразделений. За неполный месяц я смог увидеть, как много грозной техники есть на вооружении нашей армии и насколько интенсивно проходит боевая подготовка. Неоднократно выполнял боевые пуски и мой расчет, ведь без стрельбы сложно добиться максимальной слаженности и проверить, насколько ты готов к выполнению учебно-боевых задач. Оценки, которые получил наш расчет и подразделение в целом по итогам занятий, подтверждают: командиры сделали из нас настоящий коллектив армейских профессионалов.

Сержант резерва Антон Гритченко:





— Всех резервистов в дивизионе готовят по специальности «командир боевой машины». Но в ходе тренировок каждый научился выполнять задачи любого специалиста расчета. Поэтому в боевой работе мы без проблем можем заменить любого из товарищей.

Так, во время боевой стрельбы я выполнял обязанности номера расчета. Со стороны может показаться, что эта работа более простая и менее ответственная. Однако это заблуждение: перевести машину из походного положения в боевое, уложившись в норматив, не так-то просто. Казалось бы, нехитрая работа таит немало нюансов. Необходимо знать, как быстрее выпрыгнуть из кабины, как правильно зафиксировать домкраты, чтобы во время стрельбы не сбилась наводка, вовремя понять, кому из товарищей нужна помощь…

Порой было по-настоящему трудно. Стрельба из «Урагана» — это командная работа, только дружному коллективу по силам его укротить. Итоговый результат складывается из мелочей, и успеха не добиться без постоянных тренировок. Времени на отдых иногда не остается… Но когда узнаешь от командиров, что цель поражена, понимаешь: время и силы потрачены не зря.

Сержант резерва Александр Голованов:





— Атмосфера дружбы и взаимопомощи, которая царила в нашем армейском коллективе, впечатлила меня даже больше, чем боевые пуски. За четыре сбора мы хорошо узнали друг друга и сплотились, продолжим общение и «на гражданке». Дружба, как оказалось, очень помогает и в боевой работе, и в быту. Ведь чтобы успешно выполнять задачи, нужно не только знать свои обязанности, но и понимать товарищей с полуслова, при необходимости помогать им.

Вообще время в армии пролетело быстро. Кажется, еще вчера учились ходить строевым, разбирать автомат… А теперь уверенно выполняем пуски из грозного «Урагана». Было по-настоящему интересно: каждый день узнаешь что-то новое, постоянно занят учебой или тренировками.





Хочу сказать огромное спасибо нашим командирам. Офицеры не только настойчиво учили нас военному делу, но и оказывали поддержку по любым вопросам. Надеюсь, и мы их не подвели, достойно пройдя армейскую школу.

Записал майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора