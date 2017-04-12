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Притяжение неба
12.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Небо — высокое и далекое — становится ближе, когда открывается купол парашюта. Почувствовать реалистичность происходящего можно, лишь испытав ощущение свободного полёта под куполом и мощный ветер в лицо… И уж точно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! А еще лучше — испытать на себе хотя бы немногое из того, что умеют настоящие десантники.
В 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде это стало возможным. Направляюсь к воздушно-десантному комплексу (ВДК), знакомлюсь с гвардии старшим прапорщиком Андреем Лизуновым. Он проводит инструктаж на занятиях по предпрыжковой подготовке с десантниками — к ним присоединяюсь и я.
И вот мы получаем макеты парашютов. Мне как новичку старательно помогают надеть один из них.
Парашютная система состоит из множества лямок и лент. Не имея опыта и сноровки, даже в паре трудно быстро экипироваться. Но ничего, навыки приходят со временем… Кстати, выполнить этот норматив в паре нужно за пять минут.
Макет парашюта по весу приближен к боевому (в среднем 15 килограммов вместе с запасным и основным парашютами). Весомо! И этот груз я смогла прочувствовать сразу. А по мере выполнения упражнений он становился все тяжелее, словно наливался свинцом…
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