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Путь на Голгофу: в Минске показали последние часы земной жизни Христа

13.04.2017 00:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске в преддверии Пасхи католики вспоминали последние часы земной жизни Иисуса Христа. Об этом передает телеканал «МИР 24».

У костела Святого Роха прихожане инсценировали путь Спасителя на Голгофу. Во время шествия верующие читали отрывки из Библии и пели псалмы. Священнослужители рассказали о страданиях Христа на пути к распятию, его смерти и воскрешении.

Цель постановки - духовная подготовка перед праздником. После нее митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич провел службу. Он призвал верующих помолиться о жертвах последних терактов.

«Сегодня религией стали стадионы, сегодня религией стали концертные залы, сегодня религией стали дискотеки и тому подобное. И мы видим, что-то такое случилось. Как противостоять? Мы забываем о Божьих заповедях. Забываем о главной заповеди - это, конечно, любить бога и любить ближнего», - об этом сказал архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

В этом году христиане отметят Пасху 16 апреля. Обычно католики и православные отмечают ее в разные даты, но в этот раз они совпали.

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии Пасхи прихожане костела Святого Роха в белорусской столице инсценировали, как Иисус шел на распятие.

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