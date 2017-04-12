В Минске в преддверии Пасхи католики вспоминали последние часы земной жизни Иисуса Христа. Об этом передает телеканал «МИР 24».

У костела Святого Роха прихожане инсценировали путь Спасителя на Голгофу. Во время шествия верующие читали отрывки из Библии и пели псалмы. Священнослужители рассказали о страданиях Христа на пути к распятию, его смерти и воскрешении.

Цель постановки - духовная подготовка перед праздником. После нее митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич провел службу. Он призвал верующих помолиться о жертвах последних терактов.

«Сегодня религией стали стадионы, сегодня религией стали концертные залы, сегодня религией стали дискотеки и тому подобное. И мы видим, что-то такое случилось. Как противостоять? Мы забываем о Божьих заповедях. Забываем о главной заповеди - это, конечно, любить бога и любить ближнего», - об этом сказал архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

В этом году христиане отметят Пасху 16 апреля. Обычно католики и православные отмечают ее в разные даты, но в этот раз они совпали.