|
Путь на Голгофу: в Минске показали последние часы земной жизни Христа
13.04.2017 00:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске в преддверии Пасхи католики вспоминали последние часы земной жизни Иисуса Христа. Об этом передает телеканал «МИР 24».
У костела Святого Роха прихожане инсценировали путь Спасителя на Голгофу. Во время шествия верующие читали отрывки из Библии и пели псалмы. Священнослужители рассказали о страданиях Христа на пути к распятию, его смерти и воскрешении.
Цель постановки - духовная подготовка перед праздником. После нее митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич провел службу. Он призвал верующих помолиться о жертвах последних терактов.
«Сегодня религией стали стадионы, сегодня религией стали концертные залы, сегодня религией стали дискотеки и тому подобное. И мы видим, что-то такое случилось. Как противостоять? Мы забываем о Божьих заповедях. Забываем о главной заповеди - это, конечно, любить бога и любить ближнего», - об этом сказал архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
В этом году христиане отметят
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии Пасхи прихожане костела Святого Роха в белорусской столице инсценировали, как Иисус шел на распятие.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии