Пять мигрантов из Восточной Европы признались в кибермошенничестве в отношении 3 американских компаний, в результате чего им нанесен ущерб на 5 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.



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Как сообщае ведомство, вину в хищении персональных данных и мошенничестве с дебетовыми и кредитными картами признали россияне: 33 летняя Ирина Федосеева, 29-летний Тимур Сафин, 34-летний Дмитрий Федосеев, 22-летняя Кристина Герасимова. А также 26-летний гражданин Беларуси Сергей Потапов.

Согласно судебным документам, подозреваемые, предположительно в сговоре с хакерами, в том числе и из России, вторгались в компьютерные системы авиакомпании, медицинских учреждений с целью несанкционированного использования кредитных и дебетовых карт.

Преступная группа совершала кибератаки с 2014 года. Несанкционированные карты использовались для снятия наличных, получения денежных переводов и для покупок в торговых точках, таких как Apple, Best Buy, Home Depot и Target.

Потапову, Сафину и Федосееву грозит до 12 лет лишения свободы. Герасимовой — до 7, а Федосеевой — до пяти лет лишения свободы.

Судебные слушания запланированы на июнь и сентябрь этого года, сообщает Минюст США.