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Субсидии на жилье, неравнодушная "фрау А.", суд по фото и жизнь "Центрального" - все за вчера
13.04.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Вчера отмечали День космонавтики и Международный день полета человека в космос.
ВАЖНОЕ
Лукашенко и Путин
Продовольственные войны России и Беларуси продолжаются: теперь уже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что в России должны возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси. За что —
Разъясняем, как через субсидии будут помогать льготникам выплачивать кредиты на жилье. Помните, решили заменить льготное кредитование кредитованием на рыночных условиях с адресной господдержкой за счет бюджетных средств?
БТ показало интервью с «фрау А.». Помните, это та самая неравнодушная белоруска из Германии, которая и передала информацию о готовящихся провокациях в День Воли? Также журналисты БТ заподозрили, что оппозиционеры намеренно спровоцировали собственное задержание на предыдущих акциях, чтобы не участвовать в акции 25 марта. Независимые СМИ белорусское телевидение обвинило в том, что они работали на популяризацию митингов. Что касается действий силовиков, то, по мнению БТ, они действовали деликатно: «Тех, у кого отсутствует инстинкт самосохранения, аккуратно изъяли с улиц».
До конца апреля администрация Дональда Трампа должна решить, что делать с приостановленными санкциями США в отношении девяти белорусских компаний. Пока, говорят, Вашингтон склоняется к тому, чтобы
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Странная история:
Казалось бы, в своей квартире каждый волен делать все что угодно: полы менять, стены ломать, балконы с кухней соединять. Но ремонт, тихо переходящий в перепланировку, не останется незамеченным — рано или поздно на пороге квартиры появится группа уполномоченных товарищей. Рассказываем,
У нас вышел очередной материал проекта «Одноэтажный Минск». В этот раз побывали на улица Петровщина, где вместо частных домов скоро появится Питерский квартал. Большинство хозяев уже переехали, а у оставшихся мы узнали историю уничтожения, возрождения и новой смерти деревни.
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А наши ребята из AUTO.TUT.BY протестировали на трассе
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Сегодня — очередной выпуск нашей «Экономики на пальцах». Не так давно Лукашенко пожаловался ученым на разработчиков декрета о тунеядцах, сказав буквально следующее: «Исполнение — отвратительное». Некоторые ученые быстро отреагировали и предложили кое-какие свои идеи. Мы же попробуем понять ученых, которые поняли президента Беларуси, и разберем речи главы государства на «Речицадреве» — Лукашенко говорил о модернизации, зарплате в 500 $ и договоренностях с Путиным.
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Вчера отмечали День космонавтики и Международный день полета человека в космос. Вот здесь мы собрали несколько интересных фактов о первом полете Гагарина....
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