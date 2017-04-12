Доброе утро!

Вчера отмечали День космонавтики и Международный день полета человека в космос. Вот здесь мы собрали несколько интересных фактов о первом полете Гагарина. Обязательно посмотрите — и хорошего дня!





ВАЖНОЕ

Лукашенко и Путин обсудили выполнение питерских соглашений — пока по телефону, но скоро снова должны встретиться лично. Также стало известно, что президент Беларуси подписал Таможенный кодекс ЕАЭС . В конце прошлого года Лукашенко отказался его подписывать, и это стало одной из основных проблемных точек во взаимоотношениях с Россией. Видимо, козыри России в виде критичных для Беларуси поставок нефти, цены на газ и кредитных ресурсов все же сработали.

Продовольственные войны России и Беларуси продолжаются: теперь уже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что в России должны возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси. За что — читайте здесь .

Разъясняем, как через субсидии будут помогать льготникам выплачивать кредиты на жилье. Помните, решили заменить льготное кредитование кредитованием на рыночных условиях с адресной господдержкой за счет бюджетных средств? Вот как это будет работать .

БТ показало интервью с «фрау А.». Помните, это та самая неравнодушная белоруска из Германии, которая и передала информацию о готовящихся провокациях в День Воли? Также журналисты БТ заподозрили, что оппозиционеры намеренно спровоцировали собственное задержание на предыдущих акциях, чтобы не участвовать в акции 25 марта. Независимые СМИ белорусское телевидение обвинило в том, что они работали на популяризацию митингов. Что касается действий силовиков, то, по мнению БТ, они действовали деликатно: «Тех, у кого отсутствует инстинкт самосохранения, аккуратно изъяли с улиц». Очень интересный сюжет, в общем, посмотрите, если пропустили .



«Фрау А.» Скриншот Беларусь 1

До конца апреля администрация Дональда Трампа должна решить, что делать с приостановленными санкциями США в отношении девяти белорусских компаний. Пока, говорят, Вашингтон склоняется к тому, чтобы продлить этот режим приостановки , несмотря на разгон протестов в Беларуси и давление на оппозицию.

ПОПУЛЯРНОЕ

Странная история: после посещения ТЦ подросток оказался в больнице . У него перелом скуловой кости и верхней челюсти. По словам мамы мальчика, после операции он до сих пор не чувствует половины лица. То ли он упал, как говорит служба безопасности ТЦ, то ли его ударил охранник, как следует из рассказа мальчика. В общем, родители написали заявление в милицию и намерены довести дело до суда.

Казалось бы, в своей квартире каждый волен делать все что угодно: полы менять, стены ломать, балконы с кухней соединять. Но ремонт, тихо переходящий в перепланировку, не останется незамеченным — рано или поздно на пороге квартиры появится группа уполномоченных товарищей. Рассказываем, кому из проверяющих вы обязаны открыть квартиру и показать свой ремонт — а то придут с милицией.

У нас вышел очередной материал проекта «Одноэтажный Минск». В этот раз побывали на улица Петровщина, где вместо частных домов скоро появится Питерский квартал. Большинство хозяев уже переехали, а у оставшихся мы узнали историю уничтожения, возрождения и новой смерти деревни.

Иванка Трамп стремительно набирает популярность среди американских женщин, СМИ приписывают статус первой леди именно ей, а не жене Трампа Меланье. Мы через фотографии проследили путь Иванки от модели до советника президента . Поговаривают, кстати, что именно она повлияла на отца в вопросе о нанесении ракетного удара по Сирии.





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Просто потрясающий текст о жизни легендарного магазина «Центральный» ! Люди, судьбы, атмосфера… Ни одно из новых мест столицы не может обеспечить себе такую проходимость и столько разных и верных посетителей, как первый этаж универсама «Центральный». Формат рюмочной с тортом «Мечта» в придачу не теряет популярности уже несколько десятилетий.





Вот история о том, как белоруска борется за мужа-пакистанца, которого высылают из страны. В конце прошлого года 29-летний Салман приехал в Брест, чтобы выучить русский, а нашел «любовь всей своей жизни» — минчанку Светлану. Молодые люди расписались в марте, а уже в апреле мужу в паспорт поставили штамп о депортации. До 25 апреля Салману нужно покинуть Беларусь, возвращаться нельзя шесть месяцев. «Как можно разлучать семью?» — возмущается парень. Рассказываем, в чем там дело — ситуация оказалась совсем не однозначной.

Эпоха рыцарства в ВКЛ затянулась гораздо дольше, чем в Европе. Понятие чести ценилось столь высоко, что даже несмотря на запрет со стороны государства, шляхта продолжала драться на дуэлях. Вспоминаем , как происходили поединки, какое оружие предпочитала шляхта и кто были самые лучшие дуэлянты Европы. Прекрасный исторический материал!

А наши ребята из AUTO.TUT.BY протестировали на трассе автопилот Tesla Model X . Когда им предложили эту авантюру, они, конечно, согласились: интересно было оценить, насколько автомобиль будущего держится в полосе, умеет перестраиваться и можно ли доверить умной системе свою жизнь. Но в пути они вспомнили миллион разных междометий и не раз пожалели о столь опрометчивом решении.





И напоследок — интересный прецедент. На днях студента осудили за участие в митинге двухмесячной давности, а в качестве доказательства к делу приложили… его фото из соцсети .

Все новости среды, 12 апреля

Сегодня — очередной выпуск нашей «Экономики на пальцах». Не так давно Лукашенко пожаловался ученым на разработчиков декрета о тунеядцах, сказав буквально следующее: «Исполнение — отвратительное». Некоторые ученые быстро отреагировали и предложили кое-какие свои идеи. Мы же попробуем понять ученых, которые поняли президента Беларуси, и разберем речи главы государства на «Речицадреве» — Лукашенко говорил о модернизации, зарплате в 500 $ и договоренностях с Путиным. Подключайтесь сегодня в 15.15 .

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