МИНСК, 13 мар – Sputnik. Белорусский государственный телеканал "Беларусь-1" в специальном репортаже "Белый легион черных душ" обнародовал фото и видеофакты о том, как шла подготовка боевиков для совершения вооруженной провокации 25 марта в Минске, и рассказал, кто из оппозиционных политиков стоит за этим.



© Sputnik / Виктор Толочко КГБ подтвердил возбуждение дела о незаконном вооруженном формировании

КГБ Беларуси на текущей неделе подтвердил факт возбуждения уголовного дела по статье "создание незаконного вооруженного формирования", по которому в качестве обвиняемых проходят 20 человек.

Ранее также сообщалось, что по делу о подготовке массовых беспорядков проходят 35 человек, из них 17 предъявлено обвинение, они арестованы. Еще 18 человек – в статусе подозреваемых, четверо из них задержаны. Обвинение по статье "создание незаконного вооруженного формирования" предъявлено 20 лицам из общего числа фигурантов дела.

Как стало известно о готовящейся провокации?

Как сообщил телеканал, 16 марта в посольство Германии в Беларуси обратилась белорусская гражданка, постоянно проживающая в этой стране. Она пришла в дипмиссию, так как была встревожена фактами, выяснившимися в ходе ее разговора с другом из Франции Мишелем, он якобы имел доступ к инсайдерской информации, так как обладал широким кругом знакомств по всей Европе.

"По ее разговору с французским другом выяснилось, что в ночь с 24 на 25 марта или на 26 марта запланирована революция в Минске, Витебске и Бресте. Она написала письмо на имя белорусского президента, где указала, что "эти события в Беларуси должны стать последним шансом для фашистского переворота", – рассказал телеканал.



© Фото: СБ Беларусь сегодня Заявление на имя президента Беларуси гражданки Германии А.

Кроме даты, белоруска привела два сценария готовящейся провокации: теракт в толпе или террорист-смертник.

По ее словам, предполагалось, что в толпе будут находиться две группы провокаторов. "Одна группа использует спецтехнику во время марша. Это может быть бытовая простая техника, которая находится в патронах для стрельбы. А потом она уничтожается сама собой, не остается никаких следов. Вторая группа провокаторов – это те, которые сами себя взорвут", – пояснила гражданка.

Последняя деталь "паззла"

Как отмечается в репортаже, информация о подрывниках и террористах-смертниках "была последней деталью "пазла", который складывался на протяжении февраля-марта. Именно в эти даты правоохранители фиксировали напряженную обстановку на белорусско-украинской границе, участившиеся случаи попыток ввоза в Беларусь оружия, боеприпасов и экстремистской литературы.

Тогда КГБ уже возбудил уголовное дело по фактам обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках.

Телеканал отмечает, что в поле зрения КГБ находилась группа граждан Беларуси, которые входили в экстремистскую группировку "Белый легион". Данная группировка еще с начала 1990-х являлась "боевым кулаком" белорусской оппозиции и использовала методы боевиков на несанкционированных акциях в те годы. Известный белорусский оппозиционер Николай Статкевич и его друг Сергей Числов выступали именно за применение тактики террора и насилия на массовых акциях. "В 96-м году планам террора не суждено было сбыться, но Статкевич не оставил идею террора. С начала 2000 годов "Белый легион" переходит на конспиративное положение, его членам рекомендовано устраиваться в правоохранительные органы и охранные структуры, чтобы легализоваться", – говорилось в репортаже.

Лагеря по подготовке боевиков

В расследовании телеканала отмечается, что члены "Белого легиона" проходили боевую и тактическую подготовку сначала в лагерях на периферии белорусской столицы, затем, воспользовавшись событиями в Украине, стали тренироваться на территории соседней страны.

Они изучали в лагерях не только тактику ведения уличных боев, но также учились стрелять и осваивали подрывное дело.

Телеканал привел фотоснимки молодых людей в камуфляжной форме на природе, стоящих в строю либо занимающихся боевой подготовкой.

"Было подготовлено хоть и небольшое, но идеологически мотивированное количество бойцов, которых обучили тактике боевых действий, подрывному делу. Они только ждали приказа", – говорилось в репортаже.

После вскрытия противоправной деятельности КГБ провел более 50 обысков у активистов, связанных с "Белым легионом" – в их числе и члены не зарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт". Среди находок были стрелковое оружие, дробовики, пистолеты, патроны, гранаты, вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, метательные ножи и топоры.

Также в фильме приводится интервью одного из задержанных молодофронтовцев, давшего признательные показания. Он рассказал о подготовке в лагерях, отработке тактики засад, боевых столкновений. "Во время выезда на территорию Украины мы участвовали в стрельбе в тире из боевого оружия, это было как настоящая тренировка для того, чтобы подготовиться к военным действиям", – рассказал он.

Планы по терактам в Москве

Как заявил телеканал, некоторые члены "Белого легиона" не исключали и более радикальных действий. В частности, чтобы не допустить объединения Беларуси и России, ранее членами организации прорабатывались террористические акты в Москве. В качестве вероятного объекта нападения рассматривалось московское метро.



© Sputnik Андрей Стенин Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков с оружием, готовящих провокацию

"Планы устроить на улицах Минска кровавое побоище с использованием огнестрельного оружия, гранат, ножей, топоров и железных прутьев провалились благодаря тому, что органы безопасности сработали на опережение. Провокационные сценарии нейтрализованы, арсенал изъят, боевики задержаны", – говорилось в репортаже.

Сценарий Дня Воли

Телеканал отмечал также, что одним из организаторов провокаций был проживающий в Польше некий гражданин Бондаренко.

Финансирование провокаций осуществлялось украинским криминальным бизнесом в лице Александра Сманцера.

"Сразу после марша 17 февраля отрабатывался вариант с палаточным лагерем в Зеленом луге, его организовал Дмитрий Дашкевич, а Мирослав Лозовский лично приехал посмотреть, как все организовано. Затем начинают раскачивать регионы, маскируя марши под социальные акции протеста. 15 марта – генеральная репетиция Дня Воли. Идет подготовка силового сценария Дня Воли, присутствие анархистов на акции стало лишь отвлекающим маневром, их сдали, чтобы заменить другими боевиками – иностранного происхождения", – подчеркивает телеканал.



© Sputnik / Виктор Толочко Работает ОМОН: День Воли в Минске закончился брутально 13

Он также отмечает, что многие оппозиционные политики догадались о том, что Статкевич и "Белый легион" готовят провокацию в Минске, и кто-то должен стать ее жертвой, чтобы был повод прибегнуть к еще более радикальному сценарию. Поэтому они решили засветиться на митингах в регионах, получить "сутки" по решению суда и "пересидеть" День Воли под административным арестом.

Сам же Статкевич исчез и появился только после Дня Воли, заявив, что прятался на конспиративной квартире, а потом якобы был водворен в СИЗО КГБ.

Другой известный оппозиционер Владимир Некляев принял решение уехать в Польшу.

Телеканал также отметил, что неслучайно для освещения Дня Воли в Минск прибыло такое большое количество иностранных журналистов.

"Планы устроить на улицах Минска кровавое побоище с применением оружия, взрывчатки и топоров провалились. КГБ получил веские основания для предъявления ряду подозреваемых более сурового обвинения – по ст. 287 УК РБ "Создание незаконного вооруженного формирования", – резюмировал телеканал.

В Беларуси дело по такой статье возбуждено впервые.