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Предприниматель из Мозыря обманывал своих заказчиков, чтобы выплачивать банку кредит
13.04.2017 08:50 — Новости Общества | Tut.by
В газетах и в интернете предприниматель не один год рекламировал свои услуги по изготовлению мебели под заказ. Приезжал к клиентам домой, делал замеры, брал авансы, а после пропадал. Молодому человеку за время деятельности систематически приходилось менять номер мобильного, рассказывает телеканал «
По словам предпринимателя, пару лет назад он работал на рынке, на развитие бизнеса брал кредит, но прогорел в прямом смысле. Товар и ларек были уничтожены в результате пожара. Чтобы рассчитываться с банком, ему пришлось организовать новый бизнес — мебель под заказ. Авансы заказчиков житель Мозыря тратил на погашение процентов и на личные нужды.
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По словам мужчины, пару лет назад он работал на рынке, на развитие бизнеса брал кредит, но прогорел в прямом смысле. Товар и ларек были уничтожены в результате...
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