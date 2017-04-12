В газетах и в интернете предприниматель не один год рекламировал свои услуги по изготовлению мебели под заказ. Приезжал к клиентам домой, делал замеры, брал авансы, а после пропадал. Молодому человеку за время деятельности систематически приходилось менять номер мобильного, рассказывает телеканал « Мозырь ».

По словам предпринимателя, пару лет назад он работал на рынке, на развитие бизнеса брал кредит, но прогорел в прямом смысле. Товар и ларек были уничтожены в результате пожара. Чтобы рассчитываться с банком, ему пришлось организовать новый бизнес — мебель под заказ. Авансы заказчиков житель Мозыря тратил на погашение процентов и на личные нужды.

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