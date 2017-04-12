﻿ Предприниматель из Мозыря обманывал своих заказчиков, чтобы выплачивать банку кредит. 21.by
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Предприниматель из Мозыря обманывал своих заказчиков, чтобы выплачивать банку кредит

13.04.2017 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В газетах и в интернете предприниматель не один год рекламировал свои услуги по изготовлению мебели под заказ. Приезжал к клиентам домой, делал замеры, брал авансы, а после пропадал. Молодому человеку за время деятельности систематически приходилось менять номер мобильного, рассказывает телеканал «Мозырь».

По словам предпринимателя, пару лет назад он работал на рынке, на развитие бизнеса брал кредит, но прогорел в прямом смысле. Товар и ларек были уничтожены в результате пожара. Чтобы рассчитываться с банком, ему пришлось организовать новый бизнес — мебель под заказ. Авансы заказчиков житель Мозыря тратил на погашение процентов и на личные нужды.

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По словам мужчины, пару лет назад он работал на рынке, на развитие бизнеса брал кредит, но прогорел в прямом смысле. Товар и ларек были уничтожены в результате...

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