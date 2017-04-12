Благотворительный проект «Я вижу!» по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности стартовал в регионе. Его проводят Белорусский детский фонд и компания velcom при поддержке Гомельского облисполкома.





Специальные автомобили, оснащенные офтальмологическим оборудованием отправятся в те сельские районы, где не хватает специалистов соответствуюего профиля, чтобы провести своевременную диагностику и оказать офтальмологическую помощь детям.

— «Я вижу!» — это один из медицинских проектов нашей организации, который позволяет оказывать эффективную медицинскую помощь большому количеству детей, — рассказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова. — Он доказал свою социальную значимость результатами, полученными в ходе работы врачей в Могилевской области. Именно поэтому он поддержан и продолжен в этом году в Гомельской области.

В школах области одновременно работают две бригады офтальмологов, сформированные в Гомеле и Мозыре. Осмотры в рамках проекта уже проведены в Буда-Кошелевском и Житковичском районах. Школьников осматривают на нескольких аппаратах, после чего каждому ребенку дают конкретные рекомендации, а при необходимости выписывают рецепты на медикаменты и очки. В сложных ситуациях детям будут выписывать напрваления на консультации и углубленную диагностику в областные и республиканские центры.

До конца 2017 года мобильные бригады врачей-офтальмологов осмотрят около 14 тысяч детей из 14 районов региона.