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В Гомельской области офтальмологи осмотрят 14 тысяч детей во время благотворительного проекта

13.04.2017 08:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Благотворительный проект «Я вижу!» по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности стартовал в регионе. Его проводят Белорусский детский фонд и компания velcom при поддержке Гомельского облисполкома.


Специальные автомобили, оснащенные офтальмологическим оборудованием отправятся в те сельские районы, где не хватает специалистов соответствуюего профиля, чтобы провести своевременную диагностику и оказать офтальмологическую помощь детям.

— «Я вижу!» — это один из медицинских проектов нашей организации, который позволяет оказывать эффективную медицинскую помощь большому количеству детей, — рассказала заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова. — Он доказал свою социальную значимость результатами, полученными в ходе работы врачей в Могилевской области. Именно поэтому он поддержан и продолжен в этом году в Гомельской области.

В школах области одновременно работают две бригады офтальмологов, сформированные в Гомеле и Мозыре. Осмотры в рамках проекта уже проведены в Буда-Кошелевском и Житковичском районах. Школьников осматривают на нескольких аппаратах, после чего каждому ребенку дают конкретные рекомендации, а при необходимости выписывают рецепты на медикаменты и очки. В сложных ситуациях детям будут выписывать напрваления на консультации и углубленную диагностику в областные и республиканские центры.

До конца 2017 года мобильные бригады врачей-офтальмологов осмотрят около 14 тысяч детей из 14 районов региона.

 
Теги: Гомель
 
 
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В школах области работают две бригады офтальмологов, сформированные в Гомеле и Мозыре. Осмотры в рамках проекта уже проведены в Буда-Кошелевском и Житковичском...

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