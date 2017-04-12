Проституция считается самой древней профессией в мире. Мы привыкли, что обычно этим занимаются женщины. А между прочим в последнее время конкуренцию им все чаще составляют мужчины. Что их подталкивает к этому, разбиралась корреспондент Sputnik Юлия Балакирева.

Дамы, лишите меня девственности

Найти себе интимного компаньона сегодня не составляет труда. Достаточно вбить в поисковик запрос "интимные услуги для женщин", и выскакивают миллионы страничек. Заходим на первую в списке. От изобилия объявлений глаза разбегаются.

Один жиголо пишет: "Помогу одинокой даме". И предлагает уединиться в своем авто. Второй признается, что не против заняться "этим" удаленно: по телефону или интернету. Средний возраст мужчин на сайте — 28 лет. Некоторые прикладывают личные фото, причем каких угодно частей тела, но только не лиц.

На сайте работает поисковик. Подобрать любовника можно по возрасту, весу, росту и даже району проживания в Минске. Кроме столичных жиголо, тут обитают мужчины из Борисова, Молодечно, Солигорска и других городов. Обновляются объявления каждый день. Всего в рубрике — 1220 заявок.



© Pixabay "Помогу одинокой даме" - с таких слов жиголо нередко начинает свое объявление

Среди обитающих на сайте мужчин мы нашли уже отчаявшихся. Один писал, что "окажет услугу недорого". Видимо, не выдержал сильной конкуренции.

Другой слезно умолял: "Дамы лишите меня девственности за материальное вознаграждение (если надо). Я без вредных привычек, стеснительный лошара" (орфография и пунктуация сохранены — Sputnik).

Некоторые мужчины в поисках любви о правилах русского языка даже не задумывались. "Исчу даму для встречь", — писал один. "Делою моссаж всего тело", — уговаривал второй.

Встречались и бессовестные типы. "Женатый мужчина ищет девушку для секса. Территория желательно девушки", — говорил такой.

По обоюдному согласию

Конфиденциальность — ключевое слово в этом деле. С большинством жиголо связаться можно только по электронке. Но мы отыскали несколько объявлений с телефонами.

"Услуга стоит $30. Сделаю все, что вы захотите", — сообщил жиголо.

Он уточнил, что свободен только в вечернее время, так как днем работает. Встретиться можно у него дома. А если "в процессе передумаю, то никаких денег платить не нужно". При этом мужчина заметил, что случаев отказа у него пока не было.

Второй жиголо сообщил, что оказывает услугу бесплатно и по обоюдному согласию.

"Присылайте мне фото по Вайберу. Пообщаемся, если понравимся друг другу, встретимся", — отвечал собеседник.

Третий заверил, что во время встречи не против еще и по душам поговорить. По профессии он психолог, поэтому хорошо разбирается в женской психологии.

Все мужчины заверили, что для них такая деятельность — скорее развлечение, чем заработок.

"Искать девушку для интимных встреч сложно. А тут они сами идут к тебе в руки. Девушки сегодня достаточно раскрепощенные. Не боятся звонить, приглашают в гости", — заверили они.



© Pixabay Многие бизенс-леди не прочь скоротать вечер в компании нанятого мужчины

Клиентки устали от мужей

Как с журналистами с нами согласился пообщаться только один мужчина. Во время телефонного разговора он сказал, что ему 26 лет. Оказывать эскорт-услуги начал 4 года назад. А причину своего обращения к этому ремеслу видит в детстве.

"С юных лет меня тянуло к зрелым женщинам. Первая сексуальная партнерша была старше меня на 15 лет. Найти такую в реальной жизни непросто. Не подойдешь же к женщине на улице и не скажешь: "Может, вам нужен молодой любовник?". А в случае с экспортом, получается, что я обслуживаю одну зрелую женщину, она передает мой телефон своей подруге. И так до бесконечности", — признается жиголо.

В неделю мужчина "обслуживает" 3-4 дамы. В большинстве случаев заказывают услугу бизнес-леди. Так как из-за вечной занятости они не могут устроить личную жизнь, пояснил собеседник. Также к нему обращаются замужние клиентки, которые… устали от мужей.

"Клиентки всегда остаются довольными. Был случай, когда в моей компании проводили до 5 часов. Люблю разнообразие в сексуальной сфере, а мне за это еще и платят", — хвастался собеседник.

С некрасивыми и инвалидами он не встречается. Поясняет, что не сможет физически вступить с такими в контакт.

В свободное от бурной интимной жизни время трудится в казино. Ни коллеги, ни родные не догадывается о его "подработке".

Во всем виноваты женщины

Интересный факт. В советские времена автомобиль "Жигули" продавался как на внутреннем, так и на международном рынке. В Италии спрос был значительно ниже, чем в других странах. В процессе разбирательств автопроизводители выяснили, что название машины итальянцы ассоциируют со словом " Жиголо ". Торговую марку пришлось переименовать на Lada.



© Pixabay Многие "мужчины по вызову" не против поболтать с клиенткой по душам

Вернемся к теме. В Беларуси оказание интимных услуг запрещено законом. Нарушители привлекаются по ст. 17.5 КоАП РБ "Занятие проституцией". Мера наказания — штраф в размере от 10 до 20 базовых величин, а если человек привлекается повторно в течение года, то административный арест, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"В настоящий момент наши сотрудники ведут активную работу по отработке таких сайтов. Известно почти о 3 тысячах размещенных анкет, в которых говорится об оказании интимной услуги. На учете у нас состоит 11 минских мужчин, которые ранее уже привлекались. Для сравнения, женщин — почти тысяча", — сказали в пресс-службе.

В ГУВД отметили, что в последнее время жиголо активизировались.

По мнению психолога Романа Крючкова, мы живем в то время, когда женщины теснят мужчин, конкурируют с ними, и нередко — успешно. И если дамы будут продолжать в том же духе, таких вот жиголо станет больше.

"Стоит признать, что традиционная семья канула в лету. Косвенно это подтверждается такими симптомами, как рост количества измен и разводов. Если женщины в будущем продолжат формировать платежеспособный спрос, то будет больше и мужчин, готовых оказывать сексуальные услуги", — заметил психолог.

В отношении жиголо психолог заметил: данная деятельность — это проституция, какие бы синонимы не подбирались. Ведь главная мотивация у таких мужчин — заработать деньги.