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Минский жиголо: мои клиентки просто очень устали от своих мужей
13.04.2017 09:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Проституция считается самой древней профессией в мире. Мы привыкли, что обычно этим занимаются женщины. А между прочим в последнее время конкуренцию им все чаще составляют мужчины. Что их подталкивает к этому, разбиралась корреспондент Sputnik Юлия Балакирева.
Дамы, лишите меня девственности
Найти себе интимного компаньона сегодня не составляет труда. Достаточно вбить в поисковик запрос "интимные услуги для женщин", и выскакивают миллионы страничек. Заходим на первую в списке. От изобилия объявлений глаза разбегаются.
Один жиголо пишет: "Помогу одинокой даме". И предлагает уединиться в своем авто. Второй признается, что не против заняться "этим" удаленно: по телефону или интернету. Средний возраст мужчин на сайте — 28 лет. Некоторые прикладывают личные фото, причем каких угодно частей тела, но только не лиц.
На сайте работает поисковик. Подобрать любовника можно по возрасту, весу, росту и даже району проживания в Минске. Кроме столичных жиголо, тут обитают мужчины из Борисова, Молодечно, Солигорска и других городов. Обновляются объявления каждый день. Всего в рубрике — 1220 заявок.
© Pixabay
"Помогу одинокой даме" - с таких слов жиголо нередко начинает свое объявление
Среди обитающих на сайте мужчин мы нашли уже отчаявшихся. Один писал, что "окажет услугу недорого". Видимо, не выдержал сильной конкуренции.
Другой слезно умолял: "Дамы лишите меня девственности за материальное вознаграждение (если надо). Я без вредных привычек, стеснительный лошара" (орфография и пунктуация сохранены — Sputnik).
Некоторые мужчины в поисках любви о правилах русского языка даже не задумывались. "Исчу даму для встречь", — писал один. "Делою моссаж всего тело", — уговаривал второй.
Встречались и бессовестные типы. "Женатый мужчина ищет девушку для секса. Территория желательно девушки", — говорил такой.
По обоюдному согласию
Конфиденциальность — ключевое слово в этом деле. С большинством жиголо связаться можно только по электронке. Но мы отыскали несколько объявлений с телефонами.
"Услуга стоит $30. Сделаю все, что вы захотите", — сообщил жиголо.
Он уточнил, что свободен только в вечернее время, так как днем работает. Встретиться можно у него дома. А если "в процессе передумаю, то никаких денег платить не нужно". При этом мужчина заметил, что случаев отказа у него пока не было.
Второй жиголо сообщил, что оказывает услугу бесплатно и по обоюдному согласию.
"Присылайте мне фото по Вайберу. Пообщаемся, если понравимся друг другу, встретимся", — отвечал собеседник.
Третий заверил, что во время встречи не против еще и по душам поговорить. По профессии он психолог, поэтому хорошо разбирается в женской психологии.
Все мужчины заверили, что для них такая деятельность — скорее развлечение, чем заработок.
"Искать девушку для интимных встреч сложно. А тут они сами идут к тебе в руки. Девушки сегодня достаточно раскрепощенные. Не боятся звонить, приглашают в гости", — заверили они.
© Pixabay
Многие бизенс-леди не прочь скоротать вечер в компании нанятого мужчины
Клиентки устали от мужей
Как с журналистами с нами согласился пообщаться только один мужчина. Во время телефонного разговора он сказал, что ему 26 лет. Оказывать эскорт-услуги начал 4 года назад. А причину своего обращения к этому ремеслу видит в детстве.
"С юных лет меня тянуло к зрелым женщинам. Первая сексуальная партнерша была старше меня на 15 лет. Найти такую в реальной жизни непросто. Не подойдешь же к женщине на улице и не скажешь: "Может, вам нужен молодой любовник?". А в случае с экспортом, получается, что я обслуживаю одну зрелую женщину, она передает мой телефон своей подруге. И так до бесконечности", — признается жиголо.
В неделю мужчина "обслуживает" 3-4 дамы. В большинстве случаев заказывают услугу бизнес-леди. Так как из-за вечной занятости они не могут устроить личную жизнь, пояснил собеседник. Также к нему обращаются замужние клиентки, которые… устали от мужей.
"Клиентки всегда остаются довольными. Был случай, когда в моей компании проводили до 5 часов. Люблю разнообразие в сексуальной сфере, а мне за это еще и платят", — хвастался собеседник.
С некрасивыми и инвалидами он не встречается. Поясняет, что не сможет физически вступить с такими в контакт.
В свободное от бурной интимной жизни время трудится в казино. Ни коллеги, ни родные не догадывается о его "подработке".
Во всем виноваты женщины
Интересный факт. В советские времена автомобиль "Жигули" продавался как на внутреннем, так и на международном рынке. В Италии спрос был значительно ниже, чем в других странах. В процессе разбирательств автопроизводители выяснили, что название машины итальянцы ассоциируют со словом "
© Pixabay
Многие "мужчины по вызову" не против поболтать с клиенткой по душам
Вернемся к теме. В Беларуси оказание интимных услуг запрещено законом. Нарушители привлекаются по ст. 17.5 КоАП РБ "Занятие проституцией". Мера наказания — штраф в размере от 10 до 20 базовых величин, а если человек привлекается повторно в течение года, то административный арест, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"В настоящий момент наши сотрудники ведут активную работу по отработке таких сайтов. Известно почти о 3 тысячах размещенных анкет, в которых говорится об оказании интимной услуги. На учете у нас состоит 11 минских мужчин, которые ранее уже привлекались. Для сравнения, женщин — почти тысяча", — сказали в пресс-службе.
В ГУВД отметили, что в последнее время жиголо активизировались.
По мнению психолога Романа Крючкова, мы живем в то время, когда женщины теснят мужчин, конкурируют с ними, и нередко — успешно. И если дамы будут продолжать в том же духе, таких вот жиголо станет больше.
"Стоит признать, что традиционная семья канула в лету. Косвенно это подтверждается такими симптомами, как рост количества измен и разводов. Если женщины в будущем продолжат формировать платежеспособный спрос, то будет больше и мужчин, готовых оказывать сексуальные услуги", — заметил психолог.
В отношении жиголо психолог заметил: данная деятельность — это проституция, какие бы синонимы не подбирались. Ведь главная мотивация у таких мужчин — заработать деньги.
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На учете ГУВД Мингорисполкома сегодня состоят 11 минских мужчин, которые зарабатывали на жизнь интимом.
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