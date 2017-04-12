Более 7,3 тыс. коробков. А в них спички. Крошечные — размером с иголку — и большие — с ладонь; квадратные и треугольные; газовые, спиртовые, охотничьи, каминные, сигарные, туристические и коллекционные. Свою коллекцию в музей Дома культуры агрогородка Овсянка Горецкого района передал местный житель — ветврач Константин Станкевич.





37-летний филуменист уверен: это не просто красивые вещички. Это — своеобразная карманная энциклопедия, по которой можно изучать историю и культуру разных стран. Чем, собственно, Константин и занимается — в свободное от работы время бесплатно проводит экскурсии в музее для односельчан и туристов.

16 стандартных спичечных коробков и один размером с блокнот. С набора, посвященного 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, собственно, все и началось. Его внуку Косте еще в 1993-м подарил дед — Лазарь Ефимович. Правда, филуменистом Станкевич стал уже в зрелом возрасте, когда случайно откопал на антресолях коробку, где на маленьких спичечных этикетках была написана история героической борьбы с немецкими захватчиками.

Сегодня в коллекции сельского ветврача — множество спичечных коробков, посвященных Великой Отечественной. Только в серии под названием «Оружие Победы» их около сотни. Танки, самолеты, минометы, и возле каждой этикетки — подробная аннотация, сделанная Константином: где и когда изобретено оружие, где дислоцировались танковые дивизии, шли кровопролитные бои. В другой коллекции — «Награды Победы» — также подробно описаны ордена и медали. Военной тематикой особенно увлечены сельские мальчишки. Признаются, что изучать историю «на спичках» куда интереснее, чем по учебникам.

Спичечные этикетки — как зеркало эпохи, в котором отражена история страны в разные периоды времени, ее культура, идеология. В СССР они были мощным средством пропаганды и рекламы. На спичечных коробках увековечивали памятники культуры, портреты выдающихся деятелей науки и искусства, пословицы, призывы, предостережения. А еще — лозунги, которые и ныне прекрасно передают атмосферу того времени.

Вот лишь несколько занимательных надписей: «Все на борьбу с колорадским жуком!», «Безналичные расчеты за квартиру и коммунальные услуги через сберкассу экономят личное время», «Занимайтесь водно-моторным спортом», «Пчелы повышают урожай гречихи на 30−60%». Встречаются на коробках и забавные воззвания: «Берегите родину. Отдыхайте за границей», «Не пользуйтесь случайными предметами», «Досуг пионера. Развлечения со спичками».





По спичкам, оказывается, можно изучать еще обряды и традиции. От матери — врача-терапевта Людмилы Григорьевны — достался Константину сувенирный набор «Русская свадьба». В нем воспроизведен весь старинный обряд — от прихода сватов к невесте до собственно самой свадьбы. Примечательно, что эти же спички можно использовать как шпаргалку, если нужно определиться, кто из родни кому приходится. Ведь современные люди, особенно горожане, часто путаются, кто кому кум, а кто шурин или свояк.

В коллекции Станкевича «поучительных» спичек столько — за день не разберешь. С одними из них, между прочим, не просто можно, а даже рекомендовано играть. На этикетках белорусского производства написаны логические задачки. Их надо разгадывать, не поджигая спички, а передвигая или удаляя их. Таким образом создавать из одной фигуры другую, подключая воображение, тренируя логику и развивая абстрактное мышление.

По словам Константина, филуменистов-иностранцев интересуют белорусские коллекционные спички. К примеру, каждый уважающий себя коллекционер хочет иметь у себя коллекцию «Гербы городов Беларуси».

В коллекции сельского ветврача — спички не только бывшего СССР и белорусские. Есть и из Украины, Литвы, Словении, Германии, Турции, Канады, Таиланда, Норвегии, Испании, Пакистана, Шри-Ланки, Греции, Израиля, Италии, Финляндии, ЮАР. Он собирает их уже несколько лет, обмениваясь по интернету с такими же, как сам, собирателями. Говорит, в нашей стране филуменистов немного, но с одним из таких — из Лепеля — сдружился. А еще обменивается спичками с коллекционерами из Словении, Индии.

Самый раритетный экземпляр у Станкевича — дореволюционные спички, выпущенные на фабрике «Солнце» города Чудово нынешней Нижегородской области в 1915 году и датированные несколькими годами позднее спички российских фабрик Демьяна Бедного и Лапшина.





Свою коллекцию Станкевич планирует пополнять и дальше. А еще у него есть мечта — открыть в Горецком районе собственный музей спички. Говорит, уже и с местом определился, и проект придумал.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома Александр Беляцкий говорит, что несколько лет назад в горецком районном музее появилась старинная коллекция аптекаря Падзерского. Один из местных жителей выставляет в музее макеты танков времен Великой Отечественной войны, сделанные своими руками — уменьшенные копии настоящих боевых машин. Жительница агрогородка Коптевка возрождает производство аутентичных изделий из бересты. Несколько мастериц овладели секретами ткачества, вышивают красивые рушники.

— Будем рады, если у нас появится еще и музей спичек, — сказал Беляцкий.