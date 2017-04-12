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Два вида воздушных шариков для детей запретили продавать в Беларуси
13.04.2017 09:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Два вида детских воздушных шариков, производимых в Индии и Китае, запретили продавать в Беларуси, сообщили Sputnik в четверг Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Соответствующие постановления были подписаны заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Натальей Павловой.
"Вынесены постановления о запрещении обращения продукции, не соответствующей требованиям, установленных техническим регламентом Таможенного союза и Санитарными нормами и правилами", – сказали в центре.
Так, из-за несоответствия по органолептическому показателю "запах" на территории Беларуси запрещена реализация набора надувных резиновых шариков для детей от 8 лет и старше, производства Huanggang Jiazhi Textile Imports and Exports Co (Китай), а также набор воздушных шариков для детей от 3 лет производства G.B.Sports (Индия).
Тема безопасности воздушных шариков для детей была вновь поднята на текущей неделе: в Новобелицком районе Гомеля вечером 7 апреля двухлетний мальчик проглотил воздушный шарик, принесенный домой из школы его 11-летней сестрой. Мать мальчика самостоятельно не смогла достать инородный предмет и вызвала медиков,
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Соответствующие постановления были подписаны заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Натальей Павловой.
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