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Два вида воздушных шариков для детей запретили продавать в Беларуси

13.04.2017 09:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр – Sputnik. Два вида детских воздушных шариков, производимых в Индии и Китае, запретили продавать в Беларуси, сообщили Sputnik в четверг Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Два вида воздушных шариков для детей запретили продавать в Беларуси
© Pixabay
Проглотивший шарик ребенок умер в нескольких кварталах от больницы

Соответствующие постановления были подписаны заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Натальей Павловой.

"Вынесены постановления о запрещении обращения продукции, не соответствующей требованиям, установленных техническим регламентом Таможенного союза и Санитарными нормами и правилами", – сказали в центре.

Так, из-за несоответствия по органолептическому показателю "запах" на территории Беларуси запрещена реализация набора надувных резиновых шариков для детей от 8 лет и старше, производства Huanggang Jiazhi Textile Imports and Exports Co (Китай), а также набор воздушных шариков для детей от 3 лет производства G.B.Sports (Индия).

Тема безопасности воздушных шариков для детей была вновь поднята на текущей неделе: в Новобелицком районе Гомеля вечером 7 апреля двухлетний мальчик проглотил воздушный шарик, принесенный домой из школы его 11-летней сестрой. Мать мальчика самостоятельно не смогла достать инородный предмет и вызвала медиков, однако ребенок скончался от механической асфиксии в машине скорой по дороге в больницу.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Соответствующие постановления были подписаны заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Натальей Павловой.

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