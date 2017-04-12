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Биометрические ID-паспорта белорусы начнут получать в 2019 году

13.04.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Биометрические ID-паспорта белорусы начнут получать в 2019 году, заявил сегодня в пресс-центре БелТА министр связи и информатизации Сергей Попков.

«В 2019 году, думаю, начнем получать первые биометрические ID-паспорта. Процедура получения подконтрольна Министерству внутренних дел», — сказал Сергей Попков.

По его словам, дальнейшее развитие получит и государственная система удостоверения электронных ключей. «Сегодня в стране их выдано около 100 тыс. Потенциал — до 300 тыс.», — рассказал министр.

Сергей Попков также напомнил, что работа ведется в соответствии с госпрограммой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. «Все эта программа стоит около Br1,35 млрд. Это и собственные средства предприятий, и кредитные ресурсы, в том числе мировых банков. В среднем в год мы инвестируем Br280-300 млн», — констатировал министр.

Программа разделена на три подпрограммы: «Информационно-коммуникационная инфраструктура», «Инфраструктура информатизации» и «Цифровая трансформация». Сергей Попков рассказал, что по первой подпрограмме в большей степени работают операторы связи. «В стране создана мощная система телекоммуникаций. Они достаточны для того, чтобы на должном уровне представлять услуги как фиксированной, так и сотовой связи, интернет-технологий, и для развития функций электронного правительства, цифровой трансформации экономики», — сказал он.

По второй подпрограмме создается Национальная система безбумажной торговли и Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система. «Создается портал открытых данных. Реализация проекта запланирована на 2017-2018 годы. Будут замещены базы наиболее значимых социальных данных, связанных с торговлей, культурой, бытовым обслуживанием, расписанием поездов и т.д.», — пояснил министр.

Что касается третей подпрограммы, то, по словам Сергея Попкова, отрасли работают над тем, чтобы провести цифровую трансформацию. Более продвинулись в этом вопросе налоговые, таможенные и пограничные органы, медицина.

 
 
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Биометрические ID-паспорта белорусы начнут получать в 2019 году, заявил сегодня в пресс-центре БелТА министр связи и информатизации Сергей Попков. «В 2019 году, думаю,...

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