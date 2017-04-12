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22 апреля – республиканский субботник

13.04.2017 — Новости Общества | Ляхавiцкi веснiк  
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22 апреля &#8211; республиканский субботник
БЕЛТА.

На какие цели расходуются средства, заработанные на субботниках

22 апреля 2017 года:

средства будут направлены на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.

23 апреля 2016 года заработано более Br7 млн*.

Средства направлены на строительство Гомельской областной детской клинической больницы, молодежного патриотического центра в Брестской области, благоустройство захоронений времен Великой Отечественной войны, развитие и укрепление материально-технической базы реабилитационно-оздоровительных центров для детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.

18 апреля 2015 года заработано около Br66,9 млрд.

Половина средств направлена на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для оказания медицинской помощи детям. Половина – на реализацию мероприятий, посвященных 70-летию Победы, и подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.

12 апреля 2014 года заработано Br63,5 млрд.

Средства направлены на создание центра сверхточной диагностики в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

* Деноминированных рублей.

Источник: постановление Совета Министров Беларуси от 11 апреля 2017 года №270, Министерство финансов.
Инфографика БЕЛТА.

 
 
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БЕЛТА. На какие цели расходуются средства, заработанные на субботниках 22 апреля 2017 года: средства будут направлены на реконструкцию, реставрацию, восстановление...

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