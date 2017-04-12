Белорусская железная дорога провела эксперимент, чтобы «усовершенствовать технологии пограничного и таможенного контроля». Поэтому 12 апреля всех пассажиров, следовавших рейсом Минск - Вильнюс - Минск, досматривали в вагоне, а не на границе. Вместо 2,5 часа поезд шел почти 3.

То, что БЖД проводит эксперимент, было видно издалека. Возле 24-го пути на центральном железнодорожном вокзале, с которого отправлялся и куда прибывал поезд, выставили турникеты, дежурили сотрудники милиции, пограничной и таможенной службы. Паспорта и билеты пассажиров проверяли сразу на входе в вагон и до Вильнюса пассажиров больше никто не беспокоил. Экспериментальный поезд обещал быть очень удобным: идет без обычных остановок на станциях Молодечно и Гудогай, с предварительным досмотром до отправления. Но на деле вышло немного иначе.



Поезд Вильнюс-Минск

Обычно поезд № 805 идет в Вильнюс 2,5 часа, еще примерно 30 минут пассажиры проводят на вокзале в Вильнюсе, проходя паспортный и таможенный контроль. Пассажиры экспериментального состава Минск -Вильнюс добрались до литовской столицы и прошли все процедуры только часа через четыре. Посадка, досмотр в Минске, дорога и проверка на вокзале в Вильнюсе длились с 7.15 до 11.20. Пассажиры не торопились высказывать свое мнение, сначала присматривались и прикидывали, почему времени в пути должны тратить больше. Ведь эксперимент предполагал, что оно наоборот сократится.

«Внимание! Изменение расписания движения поезда № 805−806 Минск-Вильнюс и его технические остановки связаны с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Проводимый эксперимент повлиял только на завершение посадки за 15 минут до отправления поезда со станции Минск и задержку в высадке после прибытия на нее», — говорилось в анкете, которую выдали каждому пассажиру.

По пути в Вильнюс поезд действительно сделал минутную остановку в Гудогае и очень медленно проезжал Сморгонь. Обратно он двигался без остановок, задержек, но на все процедуры у пассажиров все равно ушло четыре часа.

Посадка на поезд Вильнюс-Минск началась в 18.15.



Поезд Вильнюс-Минск

На вокзале быстро проверили паспорта и билеты, чуть позже это сделали в вагоне проводники. Большинство пассажиров пришли заранее, следуя инструкции, которую до этого выдавали сотрудники Белорусской железной дороги.

— Уважаемые пассажиры, поезд прибывает в Минск в 21.40. Просьба всем оставаться на своих местах, пограничный и таможенный контроль будут производиться прямо в вагоне, — не раз обращался ко пассажирам машинист.

По вагону ходил представитель БЖД, раздавал анкеты и беседовал с каждым пассажиром, у которого возникал вопрос.

— Нам очень важно ваше мнение. Вы ведь ехали утром и возвращаетесь вечером, есть, с чем сравнить, — обратился сотрудник БЖД к одному из пассажиров. — У многих отклики изменились, стали более положительными.



Вильнюс, железнодорожный вокзал.

Некоторые пассажиры не спешили заполнять анкету, переживали, как быстро можно будет пройти в Минске?

— Я что-то суть эксперимента не понял. Раньше нас проверяли в пути, а теперь мы теряем время на досмотрах в вагоне после прибытия. Зачем нам еще стоять лишних 20 минут? — недоумевал один из пассажиров.





Перед тем, как прибыть на железнодорожный вокзал, сотрудник БЖД связывался по телефону с таможенной и пограничной службой, уточнял, на месте ли они. Проверяющие зашли в вагоны, как только остановился состав. На перроне по-прежнему стояли турникеты, сотрудники милиции.

Пассажиры продолжали сидеть на своих местах. Пограничный и таможенный контроль проводили параллельно. Каждый паспорт проверяли по базе, тщательно сверяли фото. Некоторые люди не скрывали: они устали, им бы домой быстрее. Может быть, поэтому сотрудники таможни были лояльны. Через 20 минут контроль всего поезда был закончен. Однако многие попутчики указали в анкетах, что эксперимент им не понравился, и они бы хотели, чтобы досмотр, как и раньше, проводился в вагоне во время движения.

— Зачем такой эксперимент, если поезд идет дольше? Надеюсь, они увидят наши анкеты и прислушаются, — сказал мужчина средних лет и поспешил к выходу.

Если эти новшества будут введены, то время в пути автобуса и поезда сравняется, вот только разница в 17 рублей останется (билет на поезд стоит 37 рублей, на автобус — 20 — Прим.TUT.BY). Логичнее было бы, если бы такой эксперимент устроил автобусный парк. Если бы пассажиров досматривали заранее на вокзале, им не пришлось бы с чемоданами выходить на границе. А работу поезда Минск-Вильнюс большинство пассажиров и так считает очень удобной.