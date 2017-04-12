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Готовимся к Пасхе: какие куличи можно купить в магазинах Орши

13.04.2017 — Новости Общества | Аршанская газета  
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Филиал Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» готовит большой ассортимент праздничных куличей, кексов и булок.


Кекс «Вербный», кекс с изюмом, кулич «Нежный» с мармеладом и шоколадным дропсом, кулич «Воскресный» с орехами, булка «Пасхальная», кекс «Сладкоежка»  – это далеко не весь перечень выпекаемых изделий.


– Мы изучили все вкусы наших покупателей. Выпекаемые изделия самые разные: сдобные, дрожжевые, бездрожжевые, подовые, формовые. Они приготовлены по старинным бабушкиным рецептам и самое главное – из натурального сырья, без добавления разрыхлителей теста, оформлены в белорусских национальных традициях, –  рассказывает заместитель директора по коммерческим вопросам Жанна Савельева.


Всего в праздничные дни планируется реализовать населению около 45 тысяч пасхальных хлебобулочных изделий (более 16 тонн).

Людмила МАРШАЛОВИЧ.

Фото автора.

Покупатели, которым уже не терпится попробовать вкусные лакомства, смогут приобрести ароматные пасхальные куличи от пекарей-кондитеров ЗАО «Мерком» в Чистый четверг, после обеда.

Булки церковные, пасхальные куличи с изюмом и шоколадом, куличи «Сорочинские», пасха творожная… Самый маленький кулич в бумажной форме, украшенный мармеладом и шоколадом, весит всего 120 граммов.


Пекарь-кондитер 4 разряда ЗАО «Мерком» Екатерина Алферонок

Анна БОРИСОВА.
Фото автора.

 
 
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  Филиал Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» готовит большой ассортимент праздничных куличей, кексов и булок. Кекс «Вербный», кекс с изюмом, кулич...

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