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Готовимся к Пасхе: какие куличи можно купить в магазинах Орши
13.04.2017 — Новости Общества | Аршанская газета
Филиал Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» готовит большой ассортимент праздничных куличей, кексов и булок.
Людмила МАРШАЛОВИЧ.
Фото автора.
Покупатели, которым уже не терпится попробовать вкусные лакомства, смогут приобрести ароматные пасхальные куличи от пекарей-кондитеров ЗАО «Мерком» в Чистый четверг, после обеда.
Булки церковные, пасхальные куличи с изюмом и шоколадом, куличи «Сорочинские», пасха творожная… Самый маленький кулич в бумажной форме, украшенный мармеладом и шоколадом, весит всего 120 граммов.
Пекарь-кондитер 4 разряда ЗАО «Мерком» Екатерина Алферонок
Анна БОРИСОВА.
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Филиал Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» готовит большой ассортимент праздничных куличей, кексов и булок. Кекс «Вербный», кекс с изюмом, кулич...
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