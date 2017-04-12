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Нерушимая сила ОДКБ
13.04.2017 12:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Страны-участники Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активно борются против актуальных угроз - терроризма, наркотрафика, международной преступности. Договор о коллективной безопасности был подписан 25 лет назад. Корреспондент «МИР 24» Армен Осипянц - о том, каких результатов достигли за это время.
Полицейский спецназ Армении «Пантера» на передовой в борьбе с преступностью. Сотрудник должен владеть разными видами стрелкового оружия и навыками рукопашного боя. Обязательны физическая, психологическая и тактико-специальная подготовка.
«Из незаконного оборота изъято 3,2 тысячи граммов наркотических средств. Раскрыто 102 уголовных преступления, изъято 44 единицы огнестрельного оружия, свыше 3,5 тысячи единиц боеприпасов. Обнаружено 21 лицо, которые находились в розыске за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков», - уточнил замначальника управления международного сотрудничества штаба полиции республики Александр Арабян.
Обязательная часть работы - участие в учениях. В рамках ОДКБ спецподразделения правоохранительных органов тренируются регулярно. В 2016 году учения «Кобальт» прошли в Армении и поразили масштабом - более 600 бойцов и около 40 единиц военной и спецтехники.
Впервые вместе с полицейскими работали войсковые формирования КСОР. По сценарию маневров, объединенная группировка противодействует террористам и бандформированиям, проникшим на территорию одной из стран организации. Задача: обнаружить, задержать или уничтожить противника и перекрыть каналы поставки оружия, взрывчатки и наркотиков.
«Самое главное в этих учениях - то, что впервые была создана оперативная группа, - отметил начальник управления специального назначения Грачья Степанян. - Она отдельно работала от войсковиков, а те выполняли задачи, которые были поставлены оперативной группой полиции».
Силовики отмечают, что сотрудничество в рамках ОДКБ повышает эффективность их работы.
В четверг в 19:10 на телеканале «МИР» смотрите фильм, посвященный 25-летию ОДКБ.
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Страны-участники ОДКБ активно борются против актуальных угроз - терроризма, наркотрафика, международной преступности. Договор о коллективной безопасности был...
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