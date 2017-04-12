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Нерушимая сила ОДКБ

13.04.2017 12:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Страны-участники Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активно борются против актуальных угроз - терроризма, наркотрафика, международной преступности. Договор о коллективной безопасности был подписан 25 лет назад. Корреспондент «МИР 24» Армен Осипянц - о том, каких результатов достигли за это время.

Полицейский спецназ Армении «Пантера» на передовой в борьбе с преступностью. Сотрудник должен владеть разными видами стрелкового оружия и навыками рукопашного боя. Обязательны физическая, психологическая и тактико-специальная подготовка.
Спецназ, часть коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, за два года помог раскрыть более тысячи преступлений.

«Из незаконного оборота изъято 3,2 тысячи граммов наркотических средств. Раскрыто 102 уголовных преступления, изъято 44 единицы огнестрельного оружия, свыше 3,5 тысячи единиц боеприпасов. Обнаружено 21 лицо, которые находились в розыске за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков», - уточнил замначальника управления международного сотрудничества штаба полиции республики Александр Арабян.

Обязательная часть работы - участие в учениях. В рамках ОДКБ спецподразделения правоохранительных органов тренируются регулярно. В 2016 году учения «Кобальт» прошли в Армении и поразили масштабом - более 600 бойцов и около 40 единиц военной и спецтехники.

Впервые вместе с полицейскими работали войсковые формирования КСОР. По сценарию маневров, объединенная группировка противодействует террористам и бандформированиям, проникшим на территорию одной из стран организации. Задача: обнаружить, задержать или уничтожить противника и перекрыть каналы поставки оружия, взрывчатки и наркотиков.

«Самое главное в этих учениях - то, что впервые была создана оперативная группа, - отметил начальник управления специального назначения Грачья Степанян. - Она отдельно работала от войсковиков, а те выполняли задачи, которые были поставлены оперативной группой полиции».

Силовики отмечают, что сотрудничество в рамках ОДКБ повышает эффективность их работы.

В четверг в 19:10 на телеканале «МИР» смотрите фильм, посвященный 25-летию ОДКБ.

 
 
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Страны-участники ОДКБ активно борются против актуальных угроз - терроризма, наркотрафика, международной преступности. Договор о коллективной безопасности был...

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