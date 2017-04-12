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ЮНЭЙДС: Беларусь существенно продвинулась в борьбе с ВИЧ и СПИД
13.04.2017 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Беларусь добилась значительных успехов в борьбе с ВИЧ/СПИД, заявил в четверг в Минске заместитель Генерального секретаря ООН – исполнительный директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе на встрече с белорусским президентом.
© Sputnik Валерий Мельников
В рамках посещения Минска Сидибе уже посетил РНПЦ "Мать и дитя", а также провел ряд встреч.
Как сообщили в четверг в Минздраве республики, в ходе встречи с высоким гостем президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искреннюю благодарность за колоссальную помощь и поддержку, которая была оказана Беларуси в области здравоохранения, особенно в борьбе с ВИЧ/СПИД, а также за оценку, которая дана стране в работе по ее преодолению.
"Если бы не было такой вашей поддержки в борьбе с этой болезнью, мы никогда бы не добились этих результатов", – подчеркнул Лукашенко.
За поддержку в решении этой проблемы и вклад в развитие здравоохранения Беларуси президент вручил Мишелю Сидибе медаль Франциска Скорины – высокую государственную награду.
По словам Сидибе, высоких результатов в борьбе с ВИЧ/СПИД Беларусь достигла не только при поддержке ЮНЭЙДС, но и "благодаря лидерской позиции Александра Лукашенко". Он поблагодарил президента за такой подход к данной проблеме.
"Беларусь демонстрирует, что новое поколение может быть рождено без проблемы СПИД и ВИЧ", – отметил Сидибе.
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Глава государства поблагодарил международные организации за поддержку в борьбе с заболеванием.
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