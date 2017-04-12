МИНСК, 13 апр — Sputnik. Беларусь добилась значительных успехов в борьбе с ВИЧ/СПИД, заявил в четверг в Минске заместитель Генерального секретаря ООН – исполнительный директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе на встрече с белорусским президентом.



© Sputnik Валерий Мельников Белорусские ученые разрабатывают лекарство от ВИЧ

В рамках посещения Минска Сидибе уже посетил РНПЦ "Мать и дитя", а также провел ряд встреч.

Как сообщили в четверг в Минздраве республики, в ходе встречи с высоким гостем президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искреннюю благодарность за колоссальную помощь и поддержку, которая была оказана Беларуси в области здравоохранения, особенно в борьбе с ВИЧ/СПИД, а также за оценку, которая дана стране в работе по ее преодолению.

"Если бы не было такой вашей поддержки в борьбе с этой болезнью, мы никогда бы не добились этих результатов", – подчеркнул Лукашенко.

За поддержку в решении этой проблемы и вклад в развитие здравоохранения Беларуси президент вручил Мишелю Сидибе медаль Франциска Скорины – высокую государственную награду.

По словам Сидибе, высоких результатов в борьбе с ВИЧ/СПИД Беларусь достигла не только при поддержке ЮНЭЙДС, но и "благодаря лидерской позиции Александра Лукашенко". Он поблагодарил президента за такой подход к данной проблеме.

"Беларусь демонстрирует, что новое поколение может быть рождено без проблемы СПИД и ВИЧ", – отметил Сидибе.