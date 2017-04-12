МИНСК, 13 апр — Sputnik. Первую в Беларуси реконструкцию средневекового городища, основанную на достоверных источниках осуществляют в настоящее время белорусские специалисты в городском поселке Копысь, рассказала на пресс-конференции в Минске заведующая Центром археологии и Древней истории Беларуси и научный руководитель проекта Ольга Левко.



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"На древнем городище Копыси XI — XVII века стоят имитирующие средневековые элементы — въезд в замок, само городище и фрагменты деревянной стены, созданные в 2003 году. Однако на 2017 год было решено отойти от этих традиционных для нашей Беларуси украшательств древних памятников, а перейти к реконструкциям, которые соответствовали бы духу того времени. Я так полагаю, это будет первая на территории Беларуси реконструкция, построенная на достоверных источниках", — заявила Левко.

Новые башни будут воссоздаваться с оглядкой на план Копыси, который датируется 1665 годом. В итоге на берегу Днепра должны появится три башни: две на самом городище и одна чуть ниже. Она будет обозначать угол городской стены.

Кроме того будет обозначена зона размещения господского дома, который археологи раскопали во время одной из недавних экспедиций.

"Нынешние археологические наблюдения дали возможность определиться с местом расположения въездной брамы в Копысь- здесь будет поставлен имитирующий знак въезда в сам город, где будет написано "Тут пачынаўся сярэнявечны горад Копысь", — рассказала Левко.

Специалисты основательно подошли и к материалам, которые будут использоваться при реконструкции башен.



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"За основу мы взяли материалы, которые упоминают в витебских сметных книгах того же времени 1665-1666 года. Они дают полное описание деревянных башен, которые были поставлены в Витебске. А поскольку это единый регион, единый тип строительства на тот период, то было правомерным как самый близкий прообраз использовать вот эти материалы", уточнила научный руководитель проекта.

В настоящее время археологи продолжают работы в Копыси, сопровождают земляные и строительные работы, которые в настоящее время ведутся на месте реконструкции.

Копысь — поселок городского типа в Оршанском районе, известен тем, что в нем родился Александр Лукашенко.