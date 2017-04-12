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Лукашенко вручил представителю ООН медаль Скорины за помощь стране в борьбе с ВИЧ/СПИД
13.04.2017 13:58 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь достигла значительных успехов в борьбе с ВИЧ и СПИД. Об этом заявил на встрече с Александром Лукашенко заместитель Генсека ООН — исполнительный директор Объединенной программы по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе. Президент вручил гостю медаль Франциска Скорины,
На встрече 13 апреля Александр Лукашенко поблагодарил представителя ООН Мишеля Сидибе за колоссальную помощь и поддержку, оказанную Беларуси в области здравоохранения, особенно в борьбе с ВИЧ/СПИД.
«Если бы не было такой вашей поддержки в борьбе с этой болезнью, мы никогда бы не добились этих результатов», — сказал Александр Лукашенко.
За вклад в развитие здравоохранения Беларуси президент вручил Мишелю Сидибе высокую государственную награду — медаль Франциска Скорины.
Мишель Сидибе подчеркнул, что для него большая честь получить эту медаль из рук президента страны, которая в числе первых добилась высоких результатов в предотвращении передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
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По мнению эксперта из ООН, Беларусь достигла значительных успехов в борьбе с ВИЧ и СПИД.
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