Беларусь достигла значительных успехов в борьбе с ВИЧ и СПИД. Об этом заявил на встрече с Александром Лукашенко заместитель Генсека ООН — исполнительный директор Объединенной программы по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе. Президент вручил гостю медаль Франциска Скорины, сообщает пресс-служба главы страны.



Фото пресс-службы президента

На встрече 13 апреля Александр Лукашенко поблагодарил представителя ООН Мишеля Сидибе за колоссальную помощь и поддержку, оказанную Беларуси в области здравоохранения, особенно в борьбе с ВИЧ/СПИД.

«Если бы не было такой вашей поддержки в борьбе с этой болезнью, мы никогда бы не добились этих результатов», — сказал Александр Лукашенко.

За вклад в развитие здравоохранения Беларуси президент вручил Мишелю Сидибе высокую государственную награду — медаль Франциска Скорины.

Мишель Сидибе подчеркнул, что для него большая честь получить эту медаль из рук президента страны, которая в числе первых добилась высоких результатов в предотвращении передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.