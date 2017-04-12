Накануне распределения в крупные вузы вроде БГУ, БНТУ или БГУИР приходят люди в погонах. Это представители МВД, Госпогранкомитета или Минобороны, которые ищут новые кадры среди историков, инженеров, архитекторов. Почему силовые ведомства приглашают выпускников гражданских специальностей, выяснил TUT.BY.

Архитекторы в батальон милиции

В этом году Департамент охраны МВД прислал заявку на распределение на архитектурный факультет БНТУ, сообщил TUT.BY один из читателей. Партизанскому отделу Департамента требуется пять милиционеров батальона милиции.



Заявка на распределение от одного из отделов Департамента охраны МВД Минска на архитектурном факультете БНТУ

Как рассказал TUT.BY декан архитектурного факультета Армен Сардаров, заявки на распределение за время его работы присылали не только из МВД, но и из Госпогранкомитета и Минобороны. Подобные приглашения, по его словам, получают и на других факультетах БНТУ.

— Не могу сказать, что это происходит регулярно, но такие примеры у нас были. Просьбы побеседовать, встретиться, может быть, кого-то уговорить идти на службу. Мы не отказываем. Во-первых, это не обязательное распределение, а добрая воля выпускника. Интерес может быть, потому что не так просто найти работу, тем более высокооплачиваемую. А там может быть и форма, и жилье, поэтому мы информируем.

Декан не исключает, что университетские знания и навыки пригодятся молодым архитекторам и в батальоне милиции.

— В моей молодости были примеры, когда ребята уходили служить и во внутренние органы, и в армию. Им давали работу по художественному направлению. Я не исключаю, что должность звучит согласно штатному расписанию, а на деле надо будет что-то рисовать, придумывать. Художественные работы почти в каждой организации есть.

TUT.BY не удалось получить комментарий в Департаменте охраны насчет применения архитекторских навыков в работе.



Такую листовку из Департамента охраны МВД получила студентка БНТУ

Минобразования: силовики предлагают гражданским смежные специальности

— Молодого специалиста обязаны распределить в соответствии с полученной специальностью (по Кодексу об образовании. — Прим. TUT.BY), но в отношении силовых структур на это часто закрывают глаза. Да и в целом закрывают, если нет заявок, — утверждает Дмитрий Варнашов, руководитель программы распределения «Братства организаторов студенческого самоуправления» (БОСС).

Как пояснила TUT.BY пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая, силовые структуры предлагают выпускникам непрофильных вузов смежные специальности, поэтому такая практика не выходит за законодательные рамки.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я сам учусь на истфаке, и к нам приходили пограничники, зазывали на службу по контракту. Были и представители ГУВД, предлагали работать участковыми или в детской комнате милиции, — говорит Дмитрий Варнашов.

Пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский пояснил, что кадры к ним приходят из профильного учебного заведения — Института пограничной службы. Кроме того, Госпогранкомитет сотрудничает с военными факультетами крупных университетов, Академией МВД, Военной академией, а также российскими военными вузами.

— Мы направляем заявки на распределение узких специалистов лишь в редких случаях, при этом отбираем их по полной программе для военной службы. Например, у нас есть опыт работы с витебским медуниверситетом. Рассматриваем несколько кандидатов для прохождения службы по линии медицинского обеспечения. А чтобы мы кинули клич «все, пожалуйста, к нам» — такого мы не практикуем.

Пресс-секретарь столичной милиции: Без диплома журналиста я бы сюда на работу не пришел

— На распределении (в ноябре 2016 года. — Прим. TUT.BY) декан первым делом спросил: «В МВД пойдешь?» — рассказал студент факультета радиофизики и электроники БГУИР. Он отказался работать в органах внутренних дел и в тот день остался без распределения. — Спустя время меня пригласили к декану. Вновь прозвучали те же вопросы и появился еще один вариант — Брестская ГАИ. Я отказался. Буду отрабатывать распределение в населенном пункте, где живет примерно 1100 человек.

— Зимой мне позвонили из деканата и предложили распределение в МВД. Я спросил, чем буду там заниматься, мне ответили, что, наверное, буду участковым. Я удивился: это вообще не связано с моей специальностью, — рассказал студент Института журналистики БГУ. — Потом у меня спросили, как со здоровьем, я сказал, что есть проблемы. Мне ответили, что тогда я не подхожу, потому что надо будет пройти медкомиссию.



Парад милиции. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В милицию всегда набирали в том числе с непрофильных специальностей. Допустим, Институт журналистики. Это профильный вуз? Нет, конечно. Но без образования журналиста я бы на работу в милицию не пришел, — объяснил пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский. — Существует приказ МВД, где установлены жесткие требования для кандидатов на конкретные должности. Будь человек хоть трижды хорош, но если его образование не подходит, он назначен не будет.

Отбор кандидата на службу в милиции включает в себя физическую, психологическую и другие виды проверок. Проходят их и те, кто будет работать, например, в кадрах. Если новичок не имеет профильного образования, он проходит 5-месячную переподготовку.

— Занятия 6 дней в неделю, преподают все необходимые дисциплины: административное, уголовное законодательство, общая юриспруденция. Идет сильнейшая физическая подготовка, в том числе рукопашный бой, стрельба. Когда человек заканчивает обучение, он получает звание лейтенанта, — рассказал Ластовский.

ГАИ: Армия уже не так пугает людей, труднее закрыть вопрос с распределением

Выпускникам инженерно-экономического факультета БГУИР предлагают идти в Госавтоинспекцию. Один из студентов переслал TUT.BY письмо, которое пришло на электронный адрес его группы. В нем говорится, что столичная ГАИ готова взять на распределение юношей до 25 лет, годных к военной службе и имеющих менее 5 административных правонарушений. Приглашают на должность инспектора ДПС с зарплатой более 600 рублей.

Аналогичное предложение публиковалось в соцсетях Белорусско-Российского факультета в Могилеве.



Фото из группы «Строительный факультет БРУ» во «ВКонтакте»

— По нашему классификатору на инспектора дорожно-патрульной службы любое высшее образование подходит, независимо от профиля. После поступления на службу у нас 4,5-месячная первоначальная подготовка, где постигают в том числе азы юриспруденции. Также мы отправляем сотрудников, которые получили первое непрофильное образование, на «заочку» в Академию МВД на три года, — сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 30% новых сотрудников в ГАИ приходят из Академии МВД, остальные 70% приходится набирать из непрофильных вузов. С новичками заключают пятилетний контракт, по истечении которого большинство остается работать в ГАИ.

— Сейчас армия уже не так пугает людей, труднее закрыть вопрос с распределением. На предприятиях, например, зарплата ниже, чем у нас. Еще важен жилищный вопрос. Мы предоставляем общежитие или частичную компенсацию за аренду жилья, — объяснили в ГАИ ГУВД.





Механик на работу в исправительную колонию

Департамент исполнения наказаний МВД на сайте факультета технологии и техники лесной промышленности БГТУ указан как заинтересованная в кадрах организация. Как рассказал TUT.BY декан факультета Владимир Лой, ДИН МВД ежегодно забирает на работу их выпускников.

— Наши студенты распределяются туда по специальности. В этом году взяли одного механика и одного технолога деревообрабатывающих производств. У них же есть и деревообработка, и лесозаготовки. Средняя зарплата в отрасли колеблется от 200 до 600 рублей, в ДИН платят примерно так же.

По словам Владимира Лоя, ДИН считается профильной организацией для факультета технологии и техники лесной промышленности. В советские времена были даже отдельные группы по подготовке механиков и технологов для учреждений системы исполнения наказаний.

— Эти предприятия предлагают неплохую зарплату и жилье: место в общежитии или компенсацию расходов за съем. Ребята могут там работать как гражданские лица, а могут получить погоны. Многие с удовольствием туда уходят. В прошлом году распределили парня-сироту в ИК-5 в Ивацевичах, он очень доволен, — рассказал Владимир Лой.