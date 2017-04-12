В России идет Весенняя неделя добра. Телеканал «МИР» проводит свою акцию – «Мир добрых дел». Семь лет назад Айтан Алимардановой поставили диагноз «рак крови». Азербайджанские врачи положительных прогнозов не давали. Помочь девушке решили онкологи Беларуси. Об истории простой азербайджанской семьи узнала корреспондент Наталья Казей.

Глава большого семейства Алимардановых Тарлан работает по 10 часов в сутки. Он всегда рассчитывал только на свои силы. Но семь лет назад, когда старшей дочке Айтан врачи поставили диагноз «лейкоз», а найти удалось только треть необходимых на лечение денег, признается, что опустились руки.

Сама Айтан героиней себя не считает. Сегодня она признается, что когда боролась с лейкозом, хоть так и нельзя было думать, но в свое выздоровление не верила.

Сюжет, снятый в 2010 году, увидели в правительстве Азербайджана, после чего почти сразу перевели родным девушки недостающую сумму.

Айтан из Баку всегда боялась даже вида крови, и никогда прежде не болела, но весной бакинские врачи обнаружили в крови девочки 85% раковых клеток, а вместе с ними диагноз «острый лимфобластный лейкоз », то есть рак крови.

Специалисты белорусского Центра онкологии и гематологии сделали все для спасения Айтан. Здесь, в центре онкологии и гематологии, это самая безобидная процедура. На остальные нас с камерой не пустили.

Прошло семь лет, половину из которых бакинка Айтан провела в белорусской больнице. Она победила рецидив. Теперь девушка должна раз в год приезжать в Минск сдавать анализы. На одну поездку уходит две с половиной тысячи долларов.

Хотя белорусский период азербайджанской семьи Алимардановых был страшным испытанием, они прошли его и стали сильнее. А еще у них появились друзья в Беларуси, ведь добрые дела не знают границ.