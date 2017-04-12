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В Беларуси распадается больше половины браков

13.04.2017 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2016 году в Беларуси на 1000 браков приходилось 506 разводов, сообщает Белстат.

Всего за прошлый год жители нашей страны заключили 64 536 браков и оформили 32 628 разводов. То есть, на 1000 человек населения пришлось 6,8 брака и — вдвое меньше — 3,4 развода.

Больше всего браков оформили в ЗАГСах Минска — чуть более 15-и тысяч. В Гродненской области церемонию провели немногим больше 7-и тысяч раз, и это самый низкий показатель среди регионов Беларуси. При этом и разводов на Гродненщине зафиксировано меньше всего — около 3200. Самый высокий показатель расторжения браков в столице — 7470 за прошлый год.

На 1000 браков, по статистике, в прошлом году пришлось 506 разводов. Больше всего браков распадалось на Витебщине — 558 из тысячи. Меньше всего разводов по отношению к числу браков зафиксировано в Гродненской области — 452.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2016 году в Беларуси на 1000 браков пришлось 506 разводов, сообщает Белстат.

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