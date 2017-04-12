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Умерла избитая сожителем матери четырехлетняя девочка из Могилевского района

13.04.2017 14:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Спасти 4-летнюю девочку из Могилевского района, которую избил и бросил одну без сознания сожитель ее матери, не удалось. Малышка умерла, сообщили TUT.BY в Могилевской областной детской больнице.


Фото: Денис Васильков

Вечером 30 марта в деревне Амховая-1 Могилевского района девочка осталась дома с 26-летним мужчиной. Мать девочки в это время была на работе. По словам подозреваемого, малышка его не слушалась. Поэтому он ее наказал и ушел — по его словам, на работу. Ребенок всю ночь был один. Утром мужчина вернулся и обнаружил девочку без сознания, вызвал скорую помощь.

Ребенок получил очень серьезные травмы. В тяжелом состоянии малышку доставили в Могилевскую областную детскую больницу. Девочке сделали трепанацию черепа, однако спасти ее жизнь врачам не удалось.

В отношении сожителя матери ребенка было возбуждено уголовно дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо малолетней. Мужчину взяли под стражу.

 
 
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Врачи не смогли спасти малышку, которая получила серьезные травмы и пролежала всю ночь дома одна без сознания.

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