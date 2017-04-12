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Умерла избитая сожителем матери четырехлетняя девочка из Могилевского района
13.04.2017 14:56 — Новости Общества | Tut.by
Спасти 4-летнюю девочку из Могилевского района, которую избил и бросил одну без сознания сожитель ее матери, не удалось. Малышка умерла, сообщили TUT.BY в Могилевской областной детской больнице.
Вечером 30 марта в деревне Амховая-1 Могилевского района
Ребенок получил очень серьезные травмы. В тяжелом состоянии малышку доставили в Могилевскую областную детскую больницу. Девочке сделали трепанацию черепа, однако спасти ее жизнь врачам не удалось.
В отношении сожителя матери ребенка было возбуждено уголовно дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо малолетней. Мужчину взяли под стражу.
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Врачи не смогли спасти малышку, которая получила серьезные травмы и пролежала всю ночь дома одна без сознания.
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