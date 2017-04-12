Беларусь предлагает польским инвесторам поучаствовать в реконструкции Лидского замка, заявил депутат и руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Польши Андрей Наумович.



Фото: Герман Сачук, TUT.BY

Такое заявление Андрей Наумович сделал перед началом встречи польско-белорусской парламентской группы во главе с депутатом Сейма Польши Адамом Андрушкевичем с членами Ассоциации польского бизнеса в Беларуси. Польская делегация находится в Беларуси уже третий день.

«Вчера мы посещали в том числе и Лидский замок. Так как я являюсь депутатом от Лидского региона, то мне бы хотелось, используя возможности трансграничного сотрудничества, привлечь средства польских инвесторов для завершения строительства. Это действительно знаковый объект для Беларуси», — сказал Наумович и отметил, что такое предложение уже озвучено коллегам из Польши и будет обсуждаться.

Собеседник пояснил, что диалог с депутатами из Польши выстроен открытый и доверительный.

«У нас нет закрытых тем, мы обсуждаем все вопросы — от политики и экономики до социального развития, включая здравоохранение, культуру и образование. Кроме того, мы рассчитываем на привлечение польских инвестиций, польского капитала в Беларусь. Товарооборот в $2 млрд, который имеем сейчас, — не показатель. У нас есть все основания, чтобы мы приросли еще на $1 млрд. И задача нашей комиссии — вывести белорусско-польские отношения на новый качественный уровень», — резюмировал он.

Председатель польско-белорусской парламентской группы Адам Андрушкевич также подчеркнул, что главная задача визита — обсуждение экономических вопросов.

«Наша сегодняшняя встреча и весь визит в Беларусь проходит под знаком экономического сотрудничества, поэтому мы встречаемся не только с депутатами, но и с представителями бизнеса. Мы уже посетили достаточно продвинутые предприятия в Новогрудке и Лиде и видим, что страны могут успешно работать вместе», — сказал он.