﻿ Беларусь предлагает польским инвесторам участвовать в реконструкции Лидского замка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь предлагает польским инвесторам участвовать в реконструкции Лидского замка

13.04.2017 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь предлагает польским инвесторам поучаствовать в реконструкции Лидского замка, заявил депутат и руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Польши Андрей Наумович.


Фото: Герман Сачук, TUT.BY

Такое заявление Андрей Наумович сделал перед началом встречи польско-белорусской парламентской группы во главе с депутатом Сейма Польши Адамом Андрушкевичем с членами Ассоциации польского бизнеса в Беларуси. Польская делегация находится в Беларуси уже третий день.

«Вчера мы посещали в том числе и Лидский замок. Так как я являюсь депутатом от Лидского региона, то мне бы хотелось, используя возможности трансграничного сотрудничества, привлечь средства польских инвесторов для завершения строительства. Это действительно знаковый объект для Беларуси», — сказал Наумович и отметил, что такое предложение уже озвучено коллегам из Польши и будет обсуждаться.

Собеседник пояснил, что диалог с депутатами из Польши выстроен открытый и доверительный.

«У нас нет закрытых тем, мы обсуждаем все вопросы — от политики и экономики до социального развития, включая здравоохранение, культуру и образование. Кроме того, мы рассчитываем на привлечение польских инвестиций, польского капитала в Беларусь. Товарооборот в $2 млрд, который имеем сейчас, — не показатель. У нас есть все основания, чтобы мы приросли еще на $1 млрд. И задача нашей комиссии — вывести белорусско-польские отношения на новый качественный уровень», — резюмировал он.

Председатель польско-белорусской парламентской группы Адам Андрушкевич также подчеркнул, что главная задача визита — обсуждение экономических вопросов.

«Наша сегодняшняя встреча и весь визит в Беларусь проходит под знаком экономического сотрудничества, поэтому мы встречаемся не только с депутатами, но и с представителями бизнеса. Мы уже посетили достаточно продвинутые предприятия в Новогрудке и Лиде и видим, что страны могут успешно работать вместе», — сказал он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое предложение уже озвучено коллегам из Польши и будет обсуждаться.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси распадается больше половины браков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика