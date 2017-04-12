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Беларусь побеждает в борьбе со СПИДом

13.04.2017 16:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил заместителя генсека ООН, исполнительного директора объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу Мишеля Сидибе за помощь в развитии здравоохранения в Беларуси, передает «МИР 24».

Президент вручил своему гостю медаль Франциска Скорины и поблагодарил его за помощь в охране здоровья. С 2000 года Беларуси удалось предотвратить более двух тысяч смертей от СПИДа, а также более четырех тысяч случаев инфицирования. Сейчас государство предоставляет лечение всем жителям, зараженным ВИЧ.

«Вы награждаетесь высокой государственной наградой нашей страны за тот огромный вклад, который вы внесли в здравоохранение Беларуси. Я вам скажу откровенно, если бы не было такой вашей поддержки в борьбе с этой болезнью, мы никогда бы не добились таких результатов», - отметил Лукашенко.

Рак - не приговор
 
 
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Александр Лукашенко на встрече с представителем ООН рассказал об успехах Беларуси в здравоохранении и наградил гостя за помощь в охране здоровья.

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