Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил заместителя генсека ООН, исполнительного директора объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу Мишеля Сидибе за помощь в развитии здравоохранения в Беларуси, передает «МИР 24».

Президент вручил своему гостю медаль Франциска Скорины и поблагодарил его за помощь в охране здоровья. С 2000 года Беларуси удалось предотвратить более двух тысяч смертей от СПИДа , а также более четырех тысяч случаев инфицирования. Сейчас государство предоставляет лечение всем жителям, зараженным ВИЧ.

«Вы награждаетесь высокой государственной наградой нашей страны за тот огромный вклад, который вы внесли в здравоохранение Беларуси. Я вам скажу откровенно, если бы не было такой вашей поддержки в борьбе с этой болезнью, мы никогда бы не добились таких результатов», - отметил Лукашенко.