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Беларусь побеждает в борьбе со СПИДом
13.04.2017 16:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил заместителя генсека ООН, исполнительного директора объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу Мишеля Сидибе за помощь в развитии здравоохранения в Беларуси, передает «МИР 24».
Президент вручил своему гостю медаль Франциска Скорины и поблагодарил его за помощь в охране здоровья. С 2000 года Беларуси удалось предотвратить более двух тысяч
«Вы награждаетесь высокой государственной наградой нашей страны за тот огромный вклад, который вы внесли в здравоохранение Беларуси. Я вам скажу откровенно, если бы не было такой вашей поддержки в борьбе с этой болезнью, мы никогда бы не добились таких результатов», - отметил Лукашенко.
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