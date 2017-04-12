Россия и Беларусь договорились по цене на газ и поставкам нефти, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС .

«Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны, - отметил Медведев на заседании правительства. - И важно, что они в целом понятны и прозрачны».

Разработаны несколько протоколов, которые в том числе устанавливают объемы поставок российской нефти в республику в период с 2017 по 2024 годы в размере 24 миллионов тонн ежегодно, а также порядок расчета цены на газ в период до 31 декабря 2019 года. Кроме того, ими предусмотрена «разработка в срок до 1 января 2018 года предложения по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза к 2025 году».

По словам российского премьера, кабинет министров в четверг планирует утвердить документы.

Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил , что Москва и Минск нашли «возможность взаимных уступок» в газовом вопросе.

Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» прокомментировал договоренности по газу.

«И мы договорились о поставках нефти в Беларусь в прежних объемах, 24 миллиона кубометров. То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти. Они нам отдают миллион этой нефти: продавайте, деньги забирайте себе, в размерах таможенных пошлин. Поэтому мы за счет этого, конечно, получили более низкие цены на природный газ. А на нефть цены сейчас приемлемые. Тут у нас проблем нет и не будет», - заявил он. «В ближайшее время мы заканчиваем организацию наших общих нефтеперерабатывающих заводов. Там будет выход 95% светлых нефтепродуктов, поэтому вопрос по нефти пройдет сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают», - добавил белорусский лидер.