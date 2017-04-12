В Бресте 13 апреля вновь включают отопление в жилищном фонде.

Как сообщил БелаПАН главный энергетик Брестского городского ЖКХ Дмитрий Новицкий, это делается на основании распоряжения председателя Брестского горисполкома и обусловлено прогнозами синоптиков на ближайшее время. Тепло в жилые дома будет подаваться в режиме протапливания.

Отопление в жилом фонде города было прекращено 3 апреля. В учреждениях социальной сферы его не отключали. На эти объекты тепло подавалось в режиме протапливания.