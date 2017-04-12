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В Бресте вновь включают отопление в жилищном фонде
13.04.2017 17:09 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте 13 апреля вновь включают отопление в жилищном фонде.
Как сообщил БелаПАН главный энергетик Брестского городского ЖКХ Дмитрий Новицкий, это делается на основании распоряжения председателя Брестского горисполкома и обусловлено прогнозами синоптиков на ближайшее время. Тепло в жилые дома будет подаваться в режиме протапливания.
Отопление в жилом фонде города было прекращено 3 апреля. В учреждениях социальной сферы его не отключали. На эти объекты тепло подавалось в режиме протапливания.
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Тепло в жилые дома будет подаваться в режиме протапливания.
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