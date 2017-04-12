В Гомельской области в связи с неблагоприятными погодными условиями с 14 апреля снова начнут включать отопление, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрий Згурский.

«В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха, а также неблагоприятными прогнозами на ближайшие дни и следующую неделю было принято решение с 14 апреля включить отопление в социальных и объектах жилищного фонда в режиме протапливания», — рассказал Дмитрий Згурский.

Он также отметил, что в промышленных и административных зданиях отопление может включаться по решению собственника. Решения о прекращении теплоснабжения будут приниматься при условии, что среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд будет составлять плюс 8 градусов и выше.