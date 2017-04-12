МИНСК, 13 апр — Sputnik. Комитет государственного контроля Беларуси подтвердил задержание известного бизнесмена — председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова, сообщили Sputnik в пресс-службе КГК.

Информация о задержании Арбузова появилась в четверг днем, первоначально ее не подтверждали ни в КГБ, ни в Комитете госконтроля. По данным источников, Арбузову вменялось в вину уклонение от уплаты налогов .

"Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля в рамках противодействия преступлениям в экономической сфере, носящих системный характер, выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, связанных с неуплатой налогов в особо крупном размере", — сообщили в пресс-службе КГК.

В чем обвиняется Арбузов?

Как сообщили в пресс-службе, бизнесмен подозревается в осуществлении на территории Беларуси с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость.

Так, подконтрольные Арбузову белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России на Украине продукцию за наличный расчет, предприятия оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС.

Кроме того, приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, таких как ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "Пеленг", а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.



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Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников. При этом дополнительно к начисленной работникам также выплачивалась заработная плата "в конвертах" в суммах от двух тысяч рублей.

Размер финансовых претензий и 19 уголовных дел

В КГК проинформировали, что установленная на основании собранных материалов сумма неуплаченных налогов составила более 100 миллионов рублей, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 миллионов рублей.

По данным фактам Департаментом возбуждено восемь уголовных дел по частям 1 — 4 статьи 210 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси (далее — УК). Еще 11 уголовных дел возбуждено по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Подозреваемыми по уголовным делам признано 18 человек, 12 из которых задержаны.



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Финансовые операции заморожены

В ходе проведения производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц, а также иностранная валюта на общую сумму более 115 тысяч долларов.

"Кроме того, приостановлены расходные операции по расчетным счетам предприятий, используемых для совершения преступлений, на которых заблокировано в эквиваленте более 3,5 миллионов рублей", — рассказали в КГК.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, а также возвращенного НДС на имущество подозреваемых, включая дорогостоящие объекты недвижимости (коттеджи, квартиры) и автомобили наложен арест.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.