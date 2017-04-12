Москва и Минск подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. С заявлениями по итогам встречи выступили российский и белорусский вице-премьеры Аркадий Дворкович и Владимир Семашко, сообщает «МИР 24».

«Сегодняшнее подписание было проведено после получения той суммы, которая не уплачивалась нашими партнерами в соответствии с ранее занимаемой правовой позиции. После урегулирования мы нашли развязки, как работать дальше. И выверка этих сумм и их перечисление позволило перейти к новому сотрудничеству в нефтегазовой сфере», - сказал Дворкович.

«Мы сделали то, что бросили мостик на будущую перспективу. Мы сделали и то, что будем делать - это реальный вклад тех договоренностей и соглашений, которые были подписаны при формировании Евразийского экономического союза 29 мая 14 года. А там было прописано, что мы должны создать единый рынок электроэнергии. И даже дата была обозначена - 1 июля 19 года. А к 1 января 25-го мы должны создать единый рынок газа», - сказал Семашко.