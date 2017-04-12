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Путин: Россия кровно заинтересована в стабильности в СНГ - ЭКСКЛЮЗИВ

13.04.2017 17:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Борьба с наркотрафиком, а также противодействие терроризму и бандформированиям - это основные задачи ОДКБ. Организации в этом году исполняется 25 лет. Насколько эффективно она работает, в эксклюзивном интервью «МИР» рассказал президент России Владимир Путин.

«Россия кровно заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве. Мы с вами знаем угрозы, которые складываются вокруг периметра наших границ, наверняка об этом еще зайдет речь. Не будем сейчас говорить о западных рубежах, на востоке - Афганистан. И чем меньше угроз у нас с разных направлений для России, и чем эффективнее будут совместные действия, тем лучше», - заявил Путин. «Мы не должны забывать, что существуют и современные угрозы, для которых границы не имеют значений, они трансграничные. Это терроризм, организованная преступность, наркотрафик, и эффективно бороться с этими угрозами, в том числе для нас, можно, только объединяя усилия», - подчеркнул он.

Бороться с мировыми проблемами, в частности наркотрафиком из Афганистана, можно только вместе, уверен президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

О чем «МИР» спросил Назарбаева
 
 
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Бороться с современными вызовами и угрозами можно, только объединив усилия, заявил президент РФ.

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