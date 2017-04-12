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Путин: Россия кровно заинтересована в стабильности в СНГ - ЭКСКЛЮЗИВ
13.04.2017 17:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Борьба с наркотрафиком, а также противодействие терроризму и бандформированиям - это основные задачи ОДКБ. Организации в этом году исполняется 25 лет. Насколько эффективно она работает, в эксклюзивном интервью «МИР» рассказал президент России Владимир Путин.
Бороться с мировыми проблемами, в частности наркотрафиком из Афганистана, можно только вместе, уверен президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
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