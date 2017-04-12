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МИД рекомендует белорусам, отдыхающим в Египте, не выезжать за пределы курортных зон

13.04.2017 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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В связи с серией террористических актов в Египте МИД рекомендует белорусским туристам, отдыхающим в этой стране, не выезжать за пределы курортных зон.

9 апреля в египетских городах Танта и Александрия была осуществлена серия террористических актов, ставшая причиной введения в Арабской Республике Египет чрезвычайного положения, напоминает пресс-служба МИД.

В этой связи Министерство иностранных дел подтверждает действующие с 2014 года рекомендации белорусским гражданам, которые находятся на отдыхе в Египте или намереваются посетить эту страну, воздержаться от поездок за пределы курортных зон, за исключением случаев крайней необходимости. В ходе пребывания за пределами отелей необходимо проявлять повышенную осмотрительность.

Настоятельно рекомендуется не посещать губернаторство Северный Синай в каких бы то ни было целях, говорится на сайте МИД.

 
 
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В связи с серией террористических актов в Египте МИД рекомендует белорусским туристам, отдыхающим в этой стране, не выезжать за пределы курортных зон.

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