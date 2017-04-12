﻿ Житель Речицы в отместку бывшей девушке рассылал ее интимные фото. Возбуждено уголовное дело. 21.by
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Житель Речицы в отместку бывшей девушке рассылал ее интимные фото. Возбуждено уголовное дело

13.04.2017 18:37 — Новости Общества | Tut.by  
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После разрыва с сожительницей 56-летний житель Речицы потребовал вернуть ему сумму, которую та якобы должна. Женщина отказала. Тогда бывший возлюбленный создал фейковую страницу в «Одноклассниках» и разослал ее интимные фото родственникам. Теперь он фигурант уголовного дела, сообщает издание «Дняпровец».

В конце января мужчина отправил интимные фотографии жительницы Речицы ее родственникам. Кадры были сделаны в период их отношений. Вперемешку с угрозами он пообещал ознакомить с картинками и остальную родню.

Как пояснил начальник отдела наркоконтроля и противодействия торговле людьми РОВД Николай Жевнов, заявление подали брат женщины и ее племянница — сама она сейчас не в Беларуси. Они решили оградить себя от подобной рассылки и угроз в адрес родственницы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). Подозреваемому, который также сейчас находится за пределами Беларуси, грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

 
 
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