После разрыва с сожительницей 56-летний житель Речицы потребовал вернуть ему сумму, которую та якобы должна. Женщина отказала. Тогда бывший возлюбленный создал фейковую страницу в «Одноклассниках» и разослал ее интимные фото родственникам. Теперь он фигурант уголовного дела, сообщает издание «Дняпровец».

В конце января мужчина отправил интимные фотографии жительницы Речицы ее родственникам. Кадры были сделаны в период их отношений. Вперемешку с угрозами он пообещал ознакомить с картинками и остальную родню.

Как пояснил начальник отдела наркоконтроля и противодействия торговле людьми РОВД Николай Жевнов, заявление подали брат женщины и ее племянница — сама она сейчас не в Беларуси. Они решили оградить себя от подобной рассылки и угроз в адрес родственницы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). Подозреваемому, который также сейчас находится за пределами Беларуси, грозит лишение свободы на срок до 4 лет.