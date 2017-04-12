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Брестский облисполком предлагает распространить безвизовый режим на переходы "Домачево" и "Песчатка"

13.04.2017 20:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестский облисполком предлагает распространить безвизовый режим на погранпереходы «Домачево» и «Песчатка». Об этом сообщил председатель облисполкома Анатолий Лис на встрече со студентами и преподавателями Брестского государственного технического университета, передает корреспондент БЕЛТА.


Речь идет о создании туристско-рекреационной территории «Брест» в связи с подготовкой к празднованию 1000-летия города.

«Мы обратились с предложением включить в безвизовую зону, кроме Беловежской пущи, не только областной центр, но и прилегающие к нему районы — Брестский, Каменецкий и Жабинковский. Наличие данного нормативного акта позволит иностранному гостю в течение пяти дней въехать в страну в Брестском районе через погранпереход „Домачево“, посетить Брест или провести выходные в пригородных санаториях, а затем выехать из страны через погранпереход „Песчатка“ в Каменецком районе. Такая схема предлагается. Благодаря этому туристско-рекреационная территория „Брест“ станет местом встречи иностранных партнеров, родных и друзей», — отметил губернатор.

«Это предложение сейчас прорабатывается с Министерством спорта и туризма. Думаю, согласие мы получим», — дополнил он.

Безвизовым режимом, который почти два года действует на территории национального парка «Беловежская пуща», уже воспользовались 7445 иностранных туристов из 28 стран, в том числе 1092 иностранца — в 2017 году.

«Если мы предпримем эти меры, конечно, значительно больше иностранных граждан будут посещать нашу страну. Это даст возможность зарабатывать в том числе малому и среднему бизнесу, агроусадьбам», — отметил губернатор.

Общение председателя облисполкома со студентами и преподавателями Брестского государственного технического университета длилось более двух часов. За это время в учебной аудитории прозвучало более десятка вопросов и ответов по актуальным темам социально-экономического развития региона.

 
Теги: Брест
 
 
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Речь идет о создании туристско-рекреационной территории "Брест" в связи с подготовкой к празднованию 1000-летия города.

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