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Россия и Беларусь скрепили дружбу газом

13.04.2017 19:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Москва и Минск решили все разногласия касательно поставок российского газа в Беларусь. Вице-премьеры двух стран подписали соответствующие договоры, передает «МИР 24».

«Сегодняшнее подписание было осуществлено сразу после получения той суммы, которая не уплачивалась нашими белорусскими партнерами в соответствии с ранее занимаемой правовой позицией. Что касается скидки, то окончательные цифры назовет официальный представитель «Газпрома» после подписания соответствующих документов. Речь идет о том, что к контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты. Это цены, которые составляют меньше 130 долларов», - сказал зампред правительства РФ Аркадий Дворкович.

«Один из мотивов вхождения в ЕАЭС - это создание равных условий хозяйствования. Если у нас в два раза дороже, чем в России, то о каком едином рынке можно говорить. Задача такая: чтобы цены были если не равны, то очень близкие, чтобы наша электроэнергетика работала в одном измерении и в одном масштабе», - отметил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Снижение цены на российский газ начнется с 2018 года. Также изменится объем поставок беспошлинной нефти - в объеме 24 миллионов тонн. Такая цифра будет действительная до 2025 года. В ходе встречи также решили, какой объем нефти будет перерабатываться на предприятиях Беларуси, а сколько пойдет на экспорт.

Газовый вопрос обострился в начале 2016 года, когда Беларусь заявила о несправедливости цены на российские энергоресурсы и в одностороннем порядке стала платить за него меньше: не 132 доллара за тысячу кубометров, а 73. С этого момента каждая из сторон вела свой счет по оплате газа. В мае 2016 года «Газпром» заявил о белорусском долге в 300 миллионов долларов. Аргумент Минска на тот момент заключался в том, что из-за высокой цены на газ белорусские товары оказываются неконкурентоспособными, что противоречит принципам Союзного государства.

Долгая дорога к Солнцу
 
Теги: Минск
 
 
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Снижение цены на российский газ начнется с 2018 года. Также изменится объем поставок беспошлинной нефти - в объеме 24 миллионов тонн.

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