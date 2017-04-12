Москва и Минск решили все разногласия касательно поставок российского газа в Беларусь. Вице-премьеры двух стран подписали соответствующие договоры, передает «МИР 24».

«Сегодняшнее подписание было осуществлено сразу после получения той суммы, которая не уплачивалась нашими белорусскими партнерами в соответствии с ранее занимаемой правовой позицией. Что касается скидки, то окончательные цифры назовет официальный представитель «Газпрома» после подписания соответствующих документов. Речь идет о том, что к контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты. Это цены, которые составляют меньше 130 долларов», - сказал зампред правительства РФ Аркадий Дворкович.

«Один из мотивов вхождения в ЕАЭС - это создание равных условий хозяйствования. Если у нас в два раза дороже, чем в России, то о каком едином рынке можно говорить. Задача такая: чтобы цены были если не равны, то очень близкие, чтобы наша электроэнергетика работала в одном измерении и в одном масштабе», - отметил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Снижение цены на российский газ начнется с 2018 года. Также изменится объем поставок беспошлинной нефти - в объеме 24 миллионов тонн. Такая цифра будет действительная до 2025 года. В ходе встречи также решили, какой объем нефти будет перерабатываться на предприятиях Беларуси, а сколько пойдет на экспорт.